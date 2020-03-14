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14 марта • обновлено в 15:23
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Вслед за Украиной: в Европе массово останавливают баскетбольные турниры

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После того, как Украина из-за коронавируса досрочно остановила национальный чемпионат по баскетболу, нашему примеру последовали множество европейских стран.

Эпидемия коронавируса остановила спорт по всему миру

Эпидемия коронавируса остановила спорт по всему миру

14 марта Единая лига ВТБ приняла решение прервать турнир минимум на 14 дней.

Подобное решение принято и в Израиле. В первенстве страны не будут играть до конца месяца. После этого примут окончательное решение.

Досрочно прерваны Кубок Европы ФИБА, женские Евролига и Еврокубок сезона 2019/20. Руководство Международной федерации баскетбола решило на неопределенный срок и без возобновления до конца текущего клубного сезона остановить эти турниры.

13 марта баскетбольные власти Швейцарии завершили мужской и женский национальный чемпионаты, а также Кубок страны.

Турция осталась единственной страной в Европе, которая не остановила встречи. Оргкомитет решил ограничиться проведением матчей при пустых трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине розыгрыш мужской и женской Суперлиги Пари-Матч был досрочно остановлен из-за эпидемии коронавируса.

Такое решение было принято на Исполкоме Федерации баскетбола Украины в четверг, 12 марта, после того, как Кабинет министров ввел карантин по всей стране.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что досрочное завершение первенства является целесообразным решением, поскольку нет гарантий, что карантин в Украине закончится 3 апреля.

12 марта Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) также приняла решение приостановить все матчи чемпионата из-за коронавируса.

4 марта ФИБА отменила отбор на Олимпийские игры 2020 года в баскетболе 3х3.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу Единая Лига ВТБ Евролига Еврокубок Кубок Европы ФИБА
Тег
ФИБА
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