"Всех нужно менять": Бродский о сборной Украины, НОК и фейках

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал интервью пресс-службе организации. Накануне исполкома ФБУ, который состоится 12 марта, он дал оценку выступлению мужской сборной в квалификации Кубка Мира, прокомментировал свой выход из исполкома НОК, фейковые новости о себе, оценил конкуренцию в Суперлиге Пари-Матч и ответил на еще ряд вопросов.

О выступлении мужской сборной в квалификации Кубка мира:

- Мы хотели выйти на Кубок мира, на котором за 28 лет были только один раз. Правда в прошлый раз съездили и из подгруппы не вышли. В этот раз считаю, что был шанс попасть на Кубок мира и побороться за четвертьфинал или даже полуфинал с учетом Лэня, Михайлюка, Пустового и всей остальной команды, которая собралась.

Не получилось, хотя были полные залы, победа над Испанией, чемпионом Европы Словенией. Было много всего красивого, борьба до последней секунды, того, за что любят баскетбол. Не сразу все получается. Начинали с минуса четыре года назад после всего, что произошло в Украине. Сегодня мы вошли в плюс.

Мы увидели новую плеяду игроков, наладили контакты с ребятами, которые играют во всем мире. Я считаю, что будущее у нашего мужского баскетбола есть, у женского 3х3 тем более. Есть много хороших успехов. Но будет дискуссия, как идем дальше. Мое мнение подкреплено тем, что пришел Евгений Мурзин и сказал, что готов уйти в отставку.

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Я считаю, что ему нужно сперва отчитаться 13 марта на президиуме, после чего мы решим, в каком направлении двигаться дальше. Скорее всего, новым тренером национальной сборной будет иностранец, но я хочу послушать мнения. Я провел много переговоров федерациями, с людьми в нашем исполкоме, со спонсорами, с влиятельными людьми из баскетбола - Александром Волковым, Богданом Гулямовым, Владимиром Драбиковским.

Михаил Бродский Голос Правди

Я пришел к выводу, что, скорее всего, тренировать сборную должен иностранец, но я не исключаю, что это будет украинский специалист. Под иностранца я уже ищу спонсора. Более того, есть наметки. Позже расскажу, кто этот человек, который готов помогать. У нас есть несколько украинцев, которые могли бы возглавить сборную, но на двухлетний цикл хотелось бы сработать более надежно и качественно.

Нашим тренерам еще нужно учиться, хотя за четыре последних года они прошли большой путь. Общий уровень тренеров явно поднялся. Во всех клубах сейчас тренируют украинцы, кое-кто получил опыт за границей. Поэтому есть надежда, что и у нас будет свой качественный новый тренер, хотя и Мурзина со счетов я не списываю. Посмотрим, какие у него будут успехи через два года. Возможно, вернемся и к нему, но это уже будет коллективное решение.

Святослав Михайлюк - воспитанник моей частной школы в Черкассах, которую я создал 15 лет назад. Мы дружим с его родителями. Я познакомился с мамой Лэня. Мы даже с мамой Боломбоя наладили отношения. Но Боломбой все-таки больше русский оказался, чем украинец. Остальные ребята украинцы, они дружат между собой, у них один агент.

Нам удалось помирить Лэня с его родным клубом "Днепром". Он там благотворительностью занимается. Хотелось бы от других игроков увидеть такие шаги. Они заработали деньги и все у них хорошо, мы за них рады. Но пусть придут к детям и напомнят о себе, дадут какой-то мяч, футболку, пусть помогут своим школам. Непросто сейчас у нас в Украине. Надо помнить, что тот, кто забывает свое прошлое, обречен вновь в него вернуться. Важно помнить о своем доме.

Тот же Богдан Близнюк уехал из Украины в 7 лет, но у нас с ним очень теплые отношения. У Кобца перелом колена. Мы его прооперировали в США, он вернулся в Черкассы несколько дней назад, занялся реабилитацией. Мы надеемся, что он покажет себя в сборной. Он мечтает об НБА, но посмотрим, дай Бог. У нас еще много ребят, которые выросли за это время. Я со всеми дружу в баскетболе, кроме некоторых элементов.

Сегодня такое время, что есть Facebook, Instagram. Я кликаю, переписываюсь, поздравляю. Мы общаемся со всеми. Я слежу за ними, радуюсь их успехам. За счет фейсбука есть такой контакт. Алина Ягупова попала в женскую НБА. Это слава для Украины. Это очень хорошо для страны. Все-таки это топовый чемпионат, вершина всего - это НБА. Другие девушки смотрят на примере Ягуповой, что это возможно. Без Ягуповой наша сборная будет намного хуже.

У нас все получится, но с ней у нас намного больше шансов. Мы бы могли попасть в топ-6 на Евробаскете и дальше участвовать в отборочных на Олимпиаду. Я верю, что женская сборная с Ягуповой и Людмилой Науменко может заходить в отборочные игры и пробиться на Олимпиаду впервые за время независимости Украины. В 1995 году мы почивали на лаврах советского спорта.

Сегодня это уже наши воспитанники. Они почти все родились в независимой Украине. Мы попытаемся попасть на Олимпийские игры. Там уже не важно выиграл или нет. Главное участие. В 3х3 у нас есть шансы на Олимпиаду у мужских и женских сборных. У мужской сборной Украины 5х5 я не вижу таких шансов, ведь уже не попали на Кубок мира. Следующий цикл будет нашей целью.

С момента моего прихода в федерацию мы сразу занялись 3х3, в котором являемся одной из ведущих стран мире. В суммарном мировом рейтинге мы вторые или третьи, на высоких позициях. Нас признает ФИБА, мы выигрываем турниры. Есть возможности и люди. К сожалению, 3х3 часто пересекается с 5х5, игроки одни и те же. Понемногу мы выращиваем игроков, которые будут играть в 3х3 и в Высшей лиге. Они не будут в Суперлиге.

У них будет более свободный график. Мы объединились с ассоциацией, которая двигалась самостоятельно, а не в рамках ФБУ. Мы показали конкуренцию, нашли общий язык, объединились. Светлицкий занимается этим. Думаю, что мы далеко пойдем в 3х3. Но это спорт, мяч круглый. 18-летние впервые поехали на Олимпиаду. Заец бросил шесть раз и не попал. Такого у него не бывает. Он из шести раз забрасывает пять. Нервы, плюс арбитры местные и все. Несчастный случай. Могли попасть в медалисты юношеских Олимпийских игр. Будем в следующий раз стараться.

О развитии Суперлиги Пари-Матч:

- Сезон Суперлиги шикарный, хотя бы потому что у нас появился еще один зал в Запорожье. Шикарный зал. Две команды участвовали в Кубке Европы ФИБА - "Днепр" и "Черкаськи Мавпы", где-то выиграли, где-то проиграли. Все неплохо. Появились иностранцы, есть конкуренция. Хороший сезон, непредсказуемые результаты.

Зрители пошли, начали покупать билеты. Этим они вкладывают в развитие баскетбола. Эти деньги никто не забирает, они идут на баскетбол. Мы еще туда добавляем деньги,которых не хватает. Чем больше идут болельщики, тем более качественных игроков можно взять. Никто бесплатно играть в баскетбол не собирается. Это деньги не идут в тумбочки. Люди ходят на матчи, появляются спонсоры. Сегодня идут трансляции по двум каналам. Нам удалось пробиться на НТН. Сайты пишут, интернет пишет. Интерес к баскетболу растет. Придут еще спонсоры.

Государство очень хорошо помогает. Хотелось бы больше, но второй год уже неплохо идет. Можно сказать, что в два раза хуже, чем Польше. Но в целом все хорошо. Началось строительство зала в Ривном. Очень сильно государство помогло в Хмельницком. Я уверен, что в этом году будем строить зал в Каменском. Я уверен, что "Прометей" попадет в Суперлигу и у нас будет девять команд в следующем сезоне.

"Тернополь" и БК "Ривне" через пару лет рассчитываю увидеть в Суперлиге. Считаю, что в Суперлиге должно быть 12 команд и это должно быть отдельное от федерации действо. Федерация должна следить и помогать, но ничего больше. Это коммерческая история. Задачи федерации - дети, сборные и женский баскетбол, который во всем мире не особо коммерческий, кроме НБА, хотя и там сильно уступает мужскому. Мужская Суперлига должна быть отдельно. Уверен, что мы придем к этому через 2-3 года, когда будет 12 команд.

О фейковых новостях о себе:

- Есть фейковые сайты, которые зарегистрированы в США или в основном в России, принадлежащие жене Петра Симоненко, бывшего лидера коммунистической партии Украины. Кроме общественной работы в ФБУ я являюсь собственником и создателем большого сайта OBOZREVATEL. Холдинг Обоз ТВ - мое детище, номер один в Украине. Там часто проводят расследования. Я коренной киевлянин и раньше занимался политикой. Мне это не безразлично.

Я председатель общественного редакционного совета. У нас было и продолжается расследование по Павлу Фуксу. Это бывший российский олигарх, который "покидал" кучу людей. Он родился в Харькове, вернулся в Украину и получил гражданство, причем незаконно. Он построил схему ограбления киевского метрополитена. Он скупал все долги банды Януковича, теперь скупил долги метро. Это простая российская схема.

400 млн грн долгов купил за 100 млн. Наши судьи очень лояльные к таким людям. Он просудил, затем перевели в доллар по курсу 8. В результата получилось 2 млрд. Киевсовет подписал с ним соглашение. И без скидок банки продают за копейки такие долги. Это все теперь предъявлено метрополитену, который уже отдал миллиард. Мы молчать не могли и не будем. У нас даже были переговоры с ним. Я его видел один раз в жизни в 2005 году случайно, а так не знаком.

Есть куча общих знакомых, которые передавали угрозы. Он начал кампанию фейков против меня. Интернет - это супер, но там есть фейки. Никто не знает, как с ними бороться. Нужно следить за источниками. У меня уже есть 6-7 исков. Они пишут всякую грязь. Пишут, что я лидер итальянской мафии, партнер Каморры. Пишут, что мой сын наркоман, а меня выгнали с НОК, что я украл кучу денег и так далее.

Элита и люди, которые меня знают, все понимают. Простые люди, попадая на эти фейковые статьи, задают себе вопрос: "Что это?". Но если хочешь сказать ложь, то нужно сказать ее настолько откровенно, чтобы люди не могли подумать, что такое можно придумать. Фукс может это делать. Он занимается такой подлой кампанией. С одной стороны, они нас рекламируют. Пишут, что я собираюсь залы строить. Я действительно собираюсь их строить с привлечением государственных денег. Со своих? Что-то удалось вложить со своих денег. Тот же "Меридиан", который сегодня работает на украинский баскетбол. Фукс уже пошел дальше. Он обвинил моего сына в наркомании.

Пишет, что я чуть ли не гей с депутатом Фирсовым. Очень хочется дать Фуксу в рыло. Он же там всем рассказывает, что является боксером. Это такое дело. В Украине нету законов, чтобы остановить это, хотя в мире есть. Я нанял адвокатов. Пытаюсь остановить эти сайты. В Instagram они сделали мой фейковый профиль. Я послал жалобу в Instagram и они закрыли ее, но кампания продолжается. Следите за источниками и включайте мозг, больше ничего не могу сказать. Я не отстану от Фукса и добьюсь того, что его посадят за обворовывание киевского метрополитена. Я посчитал, что сегодня каждая поездка граждан могла стоить не 8 грн, а 6 грн. 2 грн уходят в карман Фуксу.

О выходе из исполкома НОК:

- Я как президент ФБУ автоматически попадаю в НОК, потому что баскетбол - олимпийский вид спорта. Четыре года назад меня туда включили. За все время я пришел на одну конференцию. Потом меня включили в исполком. У меня с Сергеем Бубкой хорошие отношения, лично знакомы много лет. Я пришел на заседание исполкома. Из 28 членов исполкома присутствует 16. Я спросил: "Где остальные?". Это НОК. Как можно не ходить? Посмотрел состав.

Там 5 бывших министров, 10 бывших олимпийцев в возрасте 70 лет, парочка бывших замминистров, несколько прямых коррупционеров и свадебные генералы. Задал себе вопрос. Вот где причина, почему украинский спорт идет вниз. Количество медалей падает на олимпийском уровне.

В баскетболе мы только хотим подняться вверх, потому что никогда там не были. Но спорт в Украине был очень серьезным. На последней Олимпиаде мы упали в два раза. На последней зимней Олимпиаде вообще грустно. Я думал что во всем виновато государство, но нет. Я задумался, где же та задница, в которую все это провалилось.

Почему у нас ничего не развивается? Сидят свадебные генералы, говорят ни о чем, ничего не делают, не продуцируют идей. Люди с именем могли бы все это двигать, но они просто сидят и сопровождают делегации, пилят какие-то бюджеты, говорят ни о чем. Я предложил схему. Хотел изменить отношение государства к спорту. Хотел выписать общий план и предложить его ведущим кандидатам в президенты.

Мы же НОК. Все общественные объединения не агитируют ни за кого, но они встречаются с кандидатами и подписывают план, что они согласны менять страну в случае победы. Мы создали рабочую группу. Пришли, а там сидит коррупционер Борзов. Ему 70 с лишним лет. Он говорит: "Это все фигня! Надо думать о методичках. Мы не политики". Я встал и сказал: "Вы быстро бегаете, а я быстро думаю". Мне не нужно переубеждать бывших министров и коррупционеров, которые "много сделали" для украинского спорта. Спортсмены наверное, быстро бегали и прыгали, но у меня нет времени, не занимаясь баскетбол и своей семьей, переубеждать их. Мне некогда.

Я вышел из исполкома НОК, чтобы получить право их критиковать. Я из самого НОКа не вышел, потому что остаюсь президентом федерации. Но из исполкома я вышел. Их всех нужно поменять, начиная с Бубки. Пусть Сергей не обижается, он великий спортсмен. Но надо ставить акценты, куда мы идем. Надо менять людей. В стране надо все поменять и в спорте тоже.

В каждой отрасли нужно все реформировать. Нужен новый закон о спорте, новая инфраструктура. Государство должно поменять отношение. Тренерам нельзя платить копейки, в первую очередь детским. Где спортивная медицина? Мы же выживаем за счет наших самородков. Эта страна рождает самородки и типа за счет этого все нормально, есть несколько медалей. Нужна система.

Спорт должен работать на здоровье нации, а не только на медали. Игровые виды спорта должны культивироваться на самом высоком уровне. Кто этим занимается? Я теперь не член этой команды. Выйдя из исполкома, я их буду критиковать их снаружи.

О конфликте со Станиславом Медведенко:

- Станислав Медведенко - мой воспитанник, пусть и не прямой. Он прошел через "Денди Баскет". Моя тетя его кормила, у него было плохо с материальным положением в семье. Мы его кормили, он пришел к нам худой. Мы его научили, помогли ему и его тренеры. Специально создал под него дублирующую команду. Когда у меня начался конфликт с Кучмой, я потерял возможность содержать команду.

Медведенко перешел в другую команду и уехал в НБА. Он забыл сказать спасибо. Ну, бывает. Он приехал и сейчас живет здесь. Как только стал президентом ФБУ, я его привлек в исполком. Он даже возглавлял комиссию атлетов, которую ни разу не собрал. Пришлось ее ликвидировать, такой он "деятельный" парень. У него возникла агентская деятельность параллельно с работой в исполкоме. Я приветствую это. Хочешь заработать деньги, но призывать...

Конфликт начался с того, что он начал призывать наших детей уехать из Украины, говорил, что тут все плохо и нет шансов. Если он отправит их за границу, то получит долю. Этим можно заниматься, но не внутри ФБУ и исполкома. Мы - общественная организация. Мы развиваем украинские сборные, учим ребят. Мы счастливы, когда они попадают в НБА.

Мы никому не будет мешать. Но наша деятельность заключается в том, что все должны быть дома и защищать флаг Родины. Медведенко занялся агентской деятельностью. Я ему написал письмо, чтобы он ушел из исполкома добровольно и без скандала. Он решил вынести это все на скандал. Сказал, что не является агентом и сказал, чтобы я извинился. Я извиняюсь только там, где неправ. В этой ситуации мне не за что извиняться.

Исполком выбран конференцией единогласно. Я обратился ко всем областным и городским федерациям. Собрали мнения. Только Кондратьев в Днепре считает, что Медведенко - не агент. Все остальные считают, что он агент. Все бы ничего, мы бы как-то искали общий язык, но он перешел на личные оскорбления. Он начал дискредитировать ФБУ в фейсбуке. Мы сейчас готовимся подавать в суд. Он будет извиняться.

Медведенко пошел в Фукса. Он пользуется интернетом, который открывает возможности для всяких нездоровых действий. Им кажется, что они не наказуемы, но это не так. Мы заставим его извиниться или закроем его фейсбук через суд. Он пишет, что у меня нелады с законом. Может, он прочитал, что я лидер итальянской мафии и люстрированный. Я всю жизнь служил Родине.

Я уверен, что закон о люстрации будет отменен. Там написано, что это не является обвинением. Это просто запрет на 10 лет работать в госорганах. ФБУ - общественная организация, так что тут никаких запретов нет. Бизнесмены знают, сколько Михаил Бродский сделал для украинского бизнеса, будучи в оппозиции к власти. Я закрыл ЕДАПС, отменил техосмотры, много проверок, доверенностей. Я очень много сделал для страны, для бизнеса. Хотя бизнес должен платить налоги. Со многими это не складывается.

Хотите хорошую страну - платите налоги. Хотите хороший баскетбол - платите за билеты. Это все связано. Я государственный деятель. Занимаюсь баскетболом. Может, хорошо, что меня люстрировали и я занимаюсь баскетболом. Так бы он зачах за четыре года, как волейбол и другие виды спорта. А так мы четыре года движемся вперед. За четыре года удалось увеличить количество команд в четыре раза, соревнований - в шесть-семь раз. Залы строим, ремонтируем.

Я общаюсь с каждым мэром и губернатором. У меня есть авторитет. Я могу всем позвонить. Помогаю со своего кармана. Всё развиваем. По Медведенко на исполкоме я поставлю первым вопросом его исключение за дискредитацию движения. У нас есть четкая норма в регламенте. Нельзя так себя вести. Ни одна общественная организация не потерпит внутри себя такие оскорбительные действия в отношении президента. Жди выборов, они будут через 4,5 года, и высказывай свою позицию. Оскорблять нельзя, это не политика. Он перепутал политику с общественным баскетбольным движением.

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