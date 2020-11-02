Все баскетболисты клуба Суперлиги Париматч заболели коронавирусом

Все баскетболисты киевского "Будивельника" получили положительные результаты тестов на коронавирус.

На своей странице в Facebook команда сообщила, что на несколько недель уходит на карантин и будет догонять календарь уже после своего возвращения. Большинство игроков и тренеров "Будивельника" чувствуют себя хорошо.

Все игроки "Будивельника" заразились коронавирусом Facebook БК "Будивельник"

В рамках четвертой игровой недели киевский клуб должен был сыграть два выездных матча – против "Тернополя" (4 ноября) и "Киев-Баскета" (7 ноября). "Строители" занимают восьмое место в Суперлиге Париматч после 6 сыгранных матчей. В их активе 2 победы при 4 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата "Будивельник", который только в этом сезоне вернулся в высший баскетбольный дивизион Украины, всемером выиграл у "Черкаських Мавп".