Все баскетболисты клуба Суперлиги Париматч заболели коронавирусом

Михаил Морозов Баскетбол 23:55, 2.11.2020

Все баскетболисты киевского "Будивельника" получили положительные результаты тестов на коронавирус.

На своей странице в Facebook команда сообщила, что на несколько недель уходит на карантин и будет догонять календарь уже после своего возвращения. Большинство игроков и тренеров "Будивельника" чувствуют себя хорошо.

Все игроки "Будивельника" заразились коронавирусом
Facebook БК "Будивельник"

В рамках четвертой игровой недели киевский клуб должен был сыграть два выездных матча – против "Тернополя" (4 ноября) и "Киев-Баскета" (7 ноября). "Строители" занимают восьмое место в Суперлиге Париматч после 6 сыгранных матчей. В их активе 2 победы при 4 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата "Будивельник", который только в этом сезоне вернулся в высший баскетбольный дивизион Украины, всемером выиграл у "Черкаських Мавп".

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