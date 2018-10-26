Всадил: украинец Михайлюк показал яркую игру в матче НБА

Украинский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк помог своей команде добыть вторую к ряду победу в розыгрыше регулярного чемпионата НБА. Воспитанник "Черкаських Мавп" и его партнеры в ночь на 26 октября обыграли на своей площадке "Денвер Наггетс" – 121:114.

Михайлюк провел на площадке 12 минут, за которые успел набрать четыре очка, сделать одну передачу и совершить два подбора. Особо стоит выделить момент с участием украинца во второй четверти. Святослав совершил проход под щит соперника и отдал эффектную передачу на Джавейла Макги, который всадил мяч в кольцо.

Вашему вниманию видео момента с участием Михайлюка.

"Лейкерс" – "Денвер" – 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25)

Л: Джеймс (28 + 11 подборов + 11 передач), Кузма (22), МакГи (21 + 7 подборов), Харт (12), Болл (12 + 8 передач + 5 перехватов) - старт; Уильямс (2), Михайлюк (12:24 = 4 очка (2/3 двухочковых), 2 подбора (1 в нападении), 1 передача, 1 фол, "+/-" -2), Бизли (0), Стивенсон (12), Колдуэлл-Поуп (8)

Д: Йокич (24 + 11 подборов + 6 фолов - 6 потерь), Мюррэй (22 + 10 подборов), Харрис (13), Миллсэп (6), Крэйг (2) - старт; Эрнангомес (2), Лайлс (11), Пламли (10), Моррис (20 + 7 передач), Бизли (4)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Святослав Михайлюк впервые в карьере набрал очки в матче НБА.