Врач московского ЦСКА умер от коронавируса

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса COVID-19 на 45-м году жизни.

Роман Абжелилов ЦСКА

"Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении команды. У Абжелилова остались жена и двое детей.

О заражении врача стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. 68-летний специалист умер в больнице, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.