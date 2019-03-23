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Впервые за 14 лет: легендарный баскетболист остался без плей-офф НБА

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс не сыграет в плей-офф НБА впервые с 2005 года. Его команда не сумела пробиться в следующий этап соревнований.

После поражения от "Бруклина" "Лейкерс" досрочно утратили теоретические шансы на выход в плей-офф. И, несмотря на то, что для команды из Лос-Анджелеса это уже шестой подряд "пролет" мимо этого этапа, для ЛеБрона это стало неприятной неожиданностью.

Провал "Лейкерс" – это, прежде всего, фиаско Джеймса, пишет La Repubblika. ЛеБрон был подписан клубом из Лос-Анджелеса в июле прошлого года с контрактом на 154 миллиона долларов за четыре года, чтобы возродить былую славу клуба.

ЛеБрон Джеймс

ЛеБрон Джеймс

twitter.com/lakers

Новости
Михайлюк и Леброн: совместный дебют в "Лейкерс"

Джеймс остается одним из самых эффективных игроков НБА: он является пятым бомбардиром чемпионата 2018-19 годов (27,5 очков за игру), третьим лучшим ассистентом (8 за игру) и входит в топ-7 игроков, которые проводят наибольшее количество времени на площадке (35,3 минуты за игру).

6 марта он стал четвертым лучшим бомбардиром в истории Лиги, но этого не хватило для выхода в плей-офф. Роковой для Джеймса стала игра 25 декабря с "Голден Стейт", в которой форвард получил травму паха. Из-за повреждения ЛеБрон месяц находился вне игры, а команда после этого уступила в 27 матчах из 38.

Напомним, что за "Лейкерс" выступал воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк, который во время сезона перешел в "Детройт Пистонс".

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Укранины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь, набрав 12 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Юты Джаз", установил личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона.

На счету нашего баскетболиста уже 710 баллов — на 7 больше его предыдущего достижения сезона 2015/2016, когда он выступал за клуб "Финикс Санз".

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Тема
НБА
Персона
ЛеБрон Джеймс
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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Harvey Angela
Harvey Angela
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