Впервые в истории! Звезды украинского баскетбола сыграют на турнире по NBA 2k20: трансляция на XSPORT

В Украине пройдет первый в истории киберчемпионат Украины, в котором примут участие профессиональные баскетболисты.

Чемпионат будет называться Сyber Суперлига. В прямом эфире за всеми матчами можно будет наблюдать на портале XSPORT , а также на официальных страницах телеканала в Facebook и YouTube .

Турнир стартует уже 17 апреля и продлится почти две недели. Он объединит 12 профессиональных украинских баскетболистов, которые должны определить чемпиона в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Среди участников соревнований игроки сборной Украины, а также ведущие баскетболисты украинской Суперлиги.

Состав участников Сyber Суперлиги Пари-Матч:

Александр Липовый (“Промитеас”, Греция)

Артем Пустовой (“Барселона”, Испания)

Исуф Санон (“Днепр”)

Максим Закурдаев (“Днепр”)

Роман Новиков (“Одесса”)

Александр Кобец (“Черкасские Мавпы”)

Юрий Кондраков (“Киев-Баскет”)

Александр Антипов (“Прометей”)

Игорь Бояркин (“Харьковские Соколы”)

Вячеслав Петров (“Киев-Баскет”)

Вадим Прокопенко (“Одесса”)

Андрей Кожемякин (“Запорожье”)

17 и 18 апреля состоятся игры группового этапа. Каждая из групп сформирована из трех геймеров, два лучших выйдут в плей-офф.

Серии плей-офф пройдут до двух побед. 1/4 финала состоится 22 апреля, а полуфиналы — 25 апреля. Финал и серия за 3-е место Сyber Суперлиги пройдут 28 апреля.

Календарь группового этапа:

Группа A:

Александр Липовый (“Бостон Селтикс”)

Вадим Прокопенко (“Бруклин Нетс”)

Игорь Бояркин (“Лос-Анджелес Клипперс”)

17 апреля

16:00 Липовый - Прокопенко

18:40 Бояркин - Липовый

18 апреля

14:00 Прокопенко - Бояркин

Группа B:

Иссуф Санон (“Майами Хит”)

Андрей Кожемякин (“Даллас Маверикс”)

Роман Новиков (“Новый Орлеан Пеликанс”)

17 апреля

16:40 Санон - Кожемякин

19:20 Новиков - Санон

18 апреля

14:40 Кожемякин - Новиков

Группа C:

Артем Пустовой (“Денвер Наггетс”)

Вячеслав Петров (“Лос-Анджелес Лейкерс”)

Александр Антипов (“Филадельфия 76”)

17 апреля

17:20 Пустовой - Петров

20:00 Антипов - Пустовой

18 апреля

15:20 Петров - Антипов

Группа D

Юрий Кондраков (“Юта Джаз”)

Александр Кобец (“Милуоки Бакс”)

Максим Закурдаев (“Голден Стейт”)

17 апреля

18:00 Кондраков - Кобец

20:40 Закурдаев - Кондраков

18 апреля

16:00 Кобец - Закурдаев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч