Впервые в истории! Звезды украинского баскетбола сыграют на турнире по NBA 2k20: трансляция на XSPORT

В Украине пройдет первый в истории киберчемпионат Украины, в котором примут участие профессиональные баскетболисты.
Чемпионат будет называться Сyber Суперлига. В прямом эфире за всеми матчами можно будет наблюдать на портале XSPORT , а также на официальных страницах телеканала в Facebook и YouTube .
Турнир стартует уже 17 апреля и продлится почти две недели. Он объединит 12 профессиональных украинских баскетболистов, которые должны определить чемпиона в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4.
Среди участников соревнований игроки сборной Украины, а также ведущие баскетболисты украинской Суперлиги.
Состав участников Сyber Суперлиги Пари-Матч:
Александр Липовый (“Промитеас”, Греция)
Артем Пустовой (“Барселона”, Испания)
Исуф Санон (“Днепр”)
Максим Закурдаев (“Днепр”)
Роман Новиков (“Одесса”)
Александр Кобец (“Черкасские Мавпы”)
Юрий Кондраков (“Киев-Баскет”)
Александр Антипов (“Прометей”)
Игорь Бояркин (“Харьковские Соколы”)
Вячеслав Петров (“Киев-Баскет”)
Вадим Прокопенко (“Одесса”)
Андрей Кожемякин (“Запорожье”)
17 и 18 апреля состоятся игры группового этапа. Каждая из групп сформирована из трех геймеров, два лучших выйдут в плей-офф.
Серии плей-офф пройдут до двух побед. 1/4 финала состоится 22 апреля, а полуфиналы — 25 апреля. Финал и серия за 3-е место Сyber Суперлиги пройдут 28 апреля.
Календарь группового этапа:
Группа A:
Александр Липовый (“Бостон Селтикс”)
Вадим Прокопенко (“Бруклин Нетс”)
Игорь Бояркин (“Лос-Анджелес Клипперс”)
17 апреля
16:00 Липовый - Прокопенко
18:40 Бояркин - Липовый
18 апреля
14:00 Прокопенко - Бояркин
Группа B:
Иссуф Санон (“Майами Хит”)
Андрей Кожемякин (“Даллас Маверикс”)
Роман Новиков (“Новый Орлеан Пеликанс”)
17 апреля
16:40 Санон - Кожемякин
19:20 Новиков - Санон
18 апреля
14:40 Кожемякин - Новиков
Группа C:
Артем Пустовой (“Денвер Наггетс”)
Вячеслав Петров (“Лос-Анджелес Лейкерс”)
Александр Антипов (“Филадельфия 76”)
17 апреля
17:20 Пустовой - Петров
20:00 Антипов - Пустовой
18 апреля
15:20 Петров - Антипов
Группа D
Юрий Кондраков (“Юта Джаз”)
Александр Кобец (“Милуоки Бакс”)
Максим Закурдаев (“Голден Стейт”)
17 апреля
18:00 Кондраков - Кобец
20:40 Закурдаев - Кондраков
18 апреля
16:00 Кобец - Закурдаев
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