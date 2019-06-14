Впервые в истории: определился чемпион НБА

Канадская команда "Торонто Рэпторс" впервые в своей истории стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В финальной серии плей-офф подопечные Ника Нерса одолели прошлогоднего победителя "Голден Стэйт Уорриорз" – 4:2.
The @Raptors are the 2019 NBA Champions! #WeTheNorth pic.twitter.com/nooya0x6Db— NBA (@NBA) 14 июня 2019 г.
Inside the @raptors lockerroom celebration! #WeTheNorth pic.twitter.com/7ovDvRoHhX— NBA (@NBA) 14 июня 2019 г.
Решающий матч прошел на паркете коллектива из Окленда. Хозяева площадки всеми силами пытались сравнять счет в серии, но без своего основного форварда Кевина Дюранта, который получил травму ахилла, американцам это не удалось.
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Северяне отдали сопернику лишь третью четверть, но в последней 12-минутке забили 28 очков и склонили чашу весов в свою пользу.
"Голден Стэйт" – "Торонто" – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Счет в серии: 2-4
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
Финал плей-офф НБА
"Торонто" выступает в НБА с 1995 года и является единственным представителем Канады в лиге. До этого наивысшим достижением "Рэпторс" был выход в финал конференции в 2016 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне впервые в своей истории команда "Сент-Луис Блюз" завоевала Кубок Стэнли, став сильнейшей в Национальной хоккейной лиге.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.