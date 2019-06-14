Впервые в истории: определился чемпион НБА

Канадская команда "Торонто Рэпторс" впервые в своей истории стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В финальной серии плей-офф подопечные Ника Нерса одолели прошлогоднего победителя "Голден Стэйт Уорриорз" – 4:2.

Решающий матч прошел на паркете коллектива из Окленда. Хозяева площадки всеми силами пытались сравнять счет в серии, но без своего основного форварда Кевина Дюранта, который получил травму ахилла, американцам это не удалось.

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Новости В финале НБА установлен уникальный рекорд

Северяне отдали сопернику лишь третью четверть, но в последней 12-минутке забили 28 очков и склонили чашу весов в свою пользу.

"Голден Стэйт" – "Торонто" – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Счет в серии: 2-4

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

Финал плей-офф НБА

"Торонто" выступает в НБА с 1995 года и является единственным представителем Канады в лиге. До этого наивысшим достижением "Рэпторс" был выход в финал конференции в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне впервые в своей истории команда "Сент-Луис Блюз" завоевала Кубок Стэнли, став сильнейшей в Национальной хоккейной лиге.

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