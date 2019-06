Впервые в истории: определился чемпион НБА

Канадская команда "Торонто Рэпторс" впервые в своей истории стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В финальной серии плей-офф подопечные Ника Нерса одолели прошлогоднего победителя "Голден Стэйт Уорриорз" – 4:2.

The @Raptors are the 2019 NBA Champions! #WeTheNorth pic.twitter.com/nooya0x6Db