Возвращение столичного дерби: анонс Суперлиги Париматч 17 декабря

"Киев-Баскет" – "Будивельник"

Киев, СК "Венето-Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – XSPORT, YouTube ФБУ

В четверг, 17 декабря, состоится первое за несколько лет столичное дерби между вице-чемпионом Суперлиги Париматч "Киев-Баскетом" и 10-кратным победителем первенства Украины "Будивельником".

Встреча станет первой для команд в нынешнем сезоне. Подопечные Айнарса Багатскиса показали идеальный старт, выиграв все 11 поединков, а гости добыли четыре победы при девяти поражениях.

Это противостояние станет принципиальным для наставника "Киев-Баскета", который ранее работал с "Будивельником" и дважды становился чемпионом Украины, один раз приводил команду к победе в Кубке страны и тренировал ее во время первого и пока что последнего выступления в Евролиге. Баскетболист Павел Крутоус также в прошлом играл за "строителей" и завоевывал с клубом титул чемпиона Украины.

"Киев-Баскет" не сможет рассчитывать на Артем Ковалева, а гостям придется обходиться без Сергея Загребы, с которым было прекращено сотрудничество.

Этот матч не станет заключительным для команд в 2020 году. Подопечные Багатскиса в субботу, 19 декабря, сыграют с "Тернополем" на домашней площадке, а "Будивельник" на выезде встретится с дебютантом Суперлиги Париматч во вторник, 22 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит все первенства страны с 23 декабря.