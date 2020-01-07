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7 января • обновлено в 09:01
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"Вентспилс" – "Киев-Баскет": анонс битвы лидеров Кубка Европы

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Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 7 января, проведет матч третьего тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

В первом еврокубковом поединке года подопечные Айнараса Багатскиса сразятся на выезде с латвийским "Вентспилсом". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Киев-Баскет

Киев-Баскет

Представитель Латвии, как и "Киев-Баскет", пока не знает поражений на втором групповом этапе. В активе у каждой из этих команд – победы над голландским "Зволле" и венгерским "Кермендом".

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Багатскис перед тем, как отправиться на выездной поединок заметил: "Вентспилс" не прощает ошибок. С первых минут матча с этой командой, которая славится высоким коэффициентом попаданий издали, надо действовать агрессивно, быстро принимать решения и доводить атаки до логического завершения, не забывая о надежной защите".

"Вентспилс" – "Киев-Баскет": анонс битвы лидеров Кубка Европы

В Вентспилс киевляне отправились в приподнятом настроении, обыграв на выезде с 20-очковым разницей "Николаев" в Кубке Украины. Возможно, именно в этом матче команда отработала модель игры с латышами.

19:00. Вентспилс, Баскетбольный зал Олимпийского центра. "Вентспилс" – "Киев-Баскет", трансляция – ObozTV

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кубке Украины по баскетболу определились три участника Финала четырех.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Тег
Киев-Баскет
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