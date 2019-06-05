"В жизни столько не тр***лся": легенда "Реала" рассказал, как зажигал в сборной СССР

Известный в прошлом баскетболист мадридского "Реала" Хосе Бирюков, родившийся в Советском Союзе, вспомнил забавные эпизоды, приключившиеся с ним во время турне по США в составе сборной СССР.

"В 1982-м съездили с первой сборной в турне по США. Я жил в номере с Колей Дерюгиным. В Сан-Франциско он позвал: "Пойдем. Знаю здесь хорошие места". Мы посидели в баре, выпили, а в это время - через полчаса после отбоя - два кагэбешника, которых в благодарность за службу отправили с нами, устроили проверку номеров. Никого не нашли и пошли в город. Боялись, что мы убежали (за нами в Штатах всегда ездила машина ФБР). В два часа ночи они встретили нас с Дерюгиным в центре города: "Вы что здесь делаете?!" - "Вы знаете, очень душно, не могли заснуть, решили прогуляться". Наутро Гомельский поругал чисто для виду: "Будьте посерьезнее". В следующую ночь все повторилось", - рассказал баскетболист в интервью телеканалу Матч ТВ.

Хосе Бирюков в форме мадридского "Реала"

Наших баскетболистов разместили в общежитии студенческого городка. поэтому ночная жизнь здесь била ключом, вспоминает Бирюков.

"Гуляли по-черному! Каждую ночь шли туда, где собирались студенты. Сначала смотрели друг на друга как на дикарей, а потом видели, что мы все нормальные ребята, без рогов и хвостов. Честно говоря, я в жизни столько не тр***лся, как в той поездке по Америке", - поделился с улыбкой Хосе Бирюков.

Советский баскетболист переехал в Испанию в 1983 году. Дебютировал в составе "Реала" в официальных матчах в сезоне 1984/85. Всего Бирюков провёл 11 сезонов в составе мадридцев, установив клубные рекорды по количеству проведённых матчей (404) и набранных очков (5303) в испанской лиге. В составе "Реала" стал четырёхкратным чемпионом и обладателем Кубка Испании, побеждал во всех трёх европейских кубках. С 1988 года выступал за сборную Испании, дважды играл на Олимпиаде. Был капитаном "Реала" и сборной Испании. Всего провёл 22 матча за сборную СССР и 57 игр за сборную Испании.

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