В женской сборной Украины рассказали о подготовке к матчам отбора на Евробаскет-2021

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович заявил, что остался доволен работой своих подопечных во время тренировочного сбора перед матчами отбора на Евробаскет-2021.

В интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) он также рассказал о проблемах с составом из-за коронавируса. По его словам, в последнее время с командой не тренируются шесть важных игроков.

"Доволен работой, ведь девушки стараются и выкладываются на максимум на каждой тренировке. Однако, большая проблема с пандемией, к сожалению, коснулась и нас. Ольга Мазниченко, Мириам Уро-Ниле, Дарья Завидна, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, неизвестно, что с Кристиной Филевич – это уже 6 игроков, которые не тренируются с нами, но которые очень много значат для сборной", – признался Радулович.

Алина Ягупова ФБУ

Капитан национальной команды Алина Ягупова оценила шансы Украины в поединках против Финляндии и Бельгии и рассказала, за счет чего наша сборная может зацепиться за победу в этих матчах.

"Потенциал видно, потому что девочки работают, а если ты работаешь, ты гарантированно получишь от этого плоды. Если девушки будут работать, защищаться, то и забрасывать они будут благодаря защите. Убежать, подобрать, забросить – это их хлеб, их очки. Мне нравится эта команда, потому что девушки работают, как и я, а я также люблю работать на площадке. Бельгия очень сильная и опытная команда, но с каждым соперником можно играть. Неважно, молодой коллектив у тебя, или опытный. У них много заболевших коронавирусом, поэтому у нас появился еще больший шанс зацепиться. Это плохо, но с другой стороны, в плане баскетбола, хорошо для нас", – заявила Ягупова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен состав женской сборной Украины на матчи против Финляндии (12 ноября) и Бельгии (14 ноября), а также телеканал, который покажет эти поединки.