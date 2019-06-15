В Железном Порту завершился Фестиваль минибаскетболу

Шесть дней второй смены Фестиваля минибаскетболу пролетели незаметно, и пока мы прощаемся с его участниками.

Каждый день с 8 утра до темноты на трех площадках ребята соревновались в ловкости и координации, рисовании, точности штрафных бросков, акробатике, баскетболе 3х3. Ежедневно на наших глазах дети взрослели, учились преодолевать себя, каждый день делали шаг вперед на пути к успеху.

За две смены Фестиваля было проведено 163 игры по минибаскетболу, 130 игр 3х3, более 15 часов конкурсов и эстафет. Были слезы радости и слезы поражения, каждое утро на море приплывали дельфины и во время зарядки можно было наблюдать за их играми в воде.

На второй смене все команды были разделены на 3 категории: мальчики 2007 года рождения, мальчики 2008 года рождения и команды девочек 2007-2008 годов рождения. Общее количество участников второй смены - 32 команды, то есть одновременно участвовало около четырехсот детей.

Победителями Фестиваля стали 3 команды: Тейваз (Киев) - 2007, ДЮСШ-7 (Харьков) - 2008 и МОБИ (Бровары) среди команд девочек.

В конкурсе капитанов победили: Савва Северцев (Тейваз, 2007), Даниил Петля (ДЮСШ-7, Харьков - 2008) и Вероника Гончаренко (МОБИ, Бровары)

Турнир 3х3 выиграли в своих категориях: Тейваз-2007, Политехник-2008 и Черкаськи Мавпы среди команд девочек.

Турнир по мини-баскетболу: среди юношей 2007 г.р. сильнейшими были Кометы из Светловодска, 2008 выиграли - ДЮСШ-7 (Харьков) и среди девушек равных не было снова команде из Черкасс.

В гости на фестиваль приехали Алексей Онуфриев и Александр Кушниров. Они пожелали ребятам успехов, удачной спортивной карьеры и отличного настроения.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке, организации и проведении Фестиваля, кто участвовал и был рядом. Все мы работаем ради одной цели - видеть радость и эмоции в глазах детей на баскетбольных площадках, чтобы мальчики и девочки росли с любовью к баскетболу.

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