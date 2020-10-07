В Украине стартовал новый сезон Суперлиги Париматч

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч "Прометей" на своей площадке в Каменском не смог обыграть БК "Запорожье".

Стартовый поединок нового сезона в элитном баскетбольном дивизионе завершился со счетом 78:69 в пользу гостей.

Со старта тон борьбы на площадке задали легионеры. У хозяев Рид набрал первые очки сезона. Зато у гостей еще более весомо ответили Кэффи и Форчун. Постепенно игровое преимущество гостей приобрела четкие очертания. Прессинг запорожцев с эффективным балансом защиты и атаки заставили хозяев практически все игровое время догонять. При этом каменчане больше ошибались, облегчая задачу гостям.

За реализацией и подборами также преимущество удерживали гости. Игроки "Прометея" стабильно имели лучший процент реализации двухочковых, но в абсолютных числах впереди были все же гости. Они больше бросали и соответственно больше очков набирали.

До конца поединка хозяева так и не нашли эффективного противодействия сплоченным гостям. Поэтому запорожцы уверенно довели матч до победы.

"Прометей" — БК "Запорожье " 69:78 (20:22, 14:16, 16:20, 19:20)

Прометей: Лукашов (12 + 11 передач + 4 перехвата), Рид (8), Беликов (11 + 5 подборов), Антипов (3), Майерс (12 + 9 подборов) — старт; Луценко (11), Петров (8), Сидоров (2 + 4 подбора), Ханна (2).

Запорожье: Кэффи (21 + 10 передач), Форчун (19 + 9 подборов), Мальчевский (13 + 4 подбора), Грицак (6 + 8 подборов + 3 перехвата), Маяускас (14 + 5 подборов) — старт; Михеев (1 + 5 подборов), Тихонов (4), Морозов, Титов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первенство в Суперлиге Париматч продолжится в среду. В календаре запланированы три игры в Тернополе, Харькове и Киеве.