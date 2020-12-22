В Суперлиге Париматч состоялся последний матч 2020 года

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 22 декабря, был сыгран заключительный поединок в Суперлиге Париматч в 2020 году.

БК "Тернополь" на своей площадке крупно победил киевский "Будивельник" – 104:79.

В первой четверти хозяева полностью переиграли своего соперника. Подопечные Дмитрия Забирченко реализовали 8 выстрелов из 13 (3 трехочковых) против 5 из 19 у соперника (1 трехочковый). Под щитами хозяева сделали 13 подборов против 7, а также лучше играли командно, ассистировав 7 раз, тогда как у Будивельника – 4. Стоит отметить Югбу, который набрал 13 очков и сделал 5 подборов.

Во второй четверти Югба набрал всего 2 очка, но сделал 4 подбора, максимально приблизило его к дабл-дабл. Его партнеры в результативности также немного потеряли, реализовав 5 бросков из 16, но 4 из них – трехочковые. Будивельник забросил 6 раз (2 трехочковых), сделал 8 передач против 3, 4 потери против 7 у соперника. Как итог, счет четверти – 21:21, но Тернополь продолжал вести 16.

Матч прошел в Тернополе ФБУ

После большого перерыва хозяева включили максимальную передачу. Они увеличили свое преимущество с +16 до +29 очков. Произошло это благодаря 12 реализованных выстрелам из 18 попыток (5 трехочковых), тогда как Будивельник реализовал 8 и только 2 из них трехочковых. Стоит отметить Кальниченко, Кольченко и Келхона. Ребята смогли подстраховать Югбу, которого киевляне накрыли, и взять инициативу в свои руки. Они на троих в третьей четверти набрали 26 очков и обеспечили космический задел перед финальным отрезком.

В заключительной части Тернополь продолжал гнуть свою линию. Команда Дмитрия Забирченко контролировала ход поединка, а уверенный гандикап позволял чувствовать себя раскованно. И Будивельник все равно на сдавался и даже смог забрать четверть в свой актив, но этого было мало. Как итог, победа Тернополя в последнем матче года – 104:79.

Тернополь - Будивельник 104:79 (27:11, 21:21, 32:19, 24:28)

Тернополь: Боуи (0 + 5 передач), Калхун (21 + 4 передачи), Кальниченко (17 + 9 подборов), Агафонов (6), Угба (21 + 14 подборов + 4 передачи) - старт; Кольченко (21), Буренко (7), Сандул (6 + 5 подборов), Подковыров (3), Шиманский (2), Тищенко, Головчик.

Будивельник: Бертт (8 + 5 передач), Дево (10), Томас (8), Брайс Джонсон (13 + 5 подборов + 4 передачи), Анисимов - старт; Козлов (16 + 3 перехвата), Флек (8), Реджи Джонсон (6 + 5 передач), Кожемякин (6), Горбенко (3), Доне (1).

Положение команд ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем предыдущем матче "Будивельник" на последних минутах уступил "Киев-Баскету".

Отметим, что все чемпионаты Украины по баскетболу будут приостановлены с 23 декабря 2020 года и возобновлятся 16 января.