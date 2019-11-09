В Суперлиге Пари-Матч произошла громкая сенсация

"Киев-Баскет" потерпел сенсационное поражение от МБК "Николаев" в регулярном сезоне чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Встреча на СК "Надежда" завершилась со счетом 90:81.

Выиграв первую половину с разницей в пять очков, Киев-Баскет явно потерял контроль над игрой в начале третьей четверти, позволив николаевских снайперам навести прицел, а также установить контроль в трехсекундной зоне. Кервин Бристол раз за разом оказывался лучше киевских бигмэнов, а под чужим кольцом гости дали разгуляться остальным игрокам Николаева, сообщает ПБ.

Киев-Баскет выдержал первый рывок Николаева, уйдя на последний перерыв с разницей в три очка, но в середине четвертой десятиминутки два трехочковых Алексея Онуфриева перевернули игру. Максим Луценко своим трехочковым сделал разницу 6-очковой, а в концовке Николаев своего не упустил, даже развив разницу за счет четкой реализации штрафных.

Второе поражение Киев-Баскета за неделю, а Николаев наконец прерывает серию неудач.

МБК Николаев — Киев-Баскет 90:81 (16:20, 19:21, 21:18, 34:22)

Николаев: Зотов (19 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 4 потери), Хохоник (2), Луценко (18), Давидюк (3), Бристол (6 + 12 подборов + 4 блок-шота) — старт; Онуфриев (14 + 4 подбора), Приймак (13 + 7 подборов), Адедиран (13), Мещеряков (2).

Киев-Баскет: Шепард (27 + 7 подборов), Близнюк (16 + 5 подборов), Крутоус (6), Хилл (8), Павлов (6 + 6 подборов) — старт; Коренюк (1), Кондраков, Пустозвонов (8 + 5 подборов), Эдвин (5 + 4 потери), Петров (4).

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