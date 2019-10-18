Новичок Суперлиги Пари-Матч сокрушил чемпиона: результаты 18 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч состоялись поединки очередного игрового дня, главным событием которого стало поражение чемпиона "Химика" от новичка лиги "Прометея".
В свою очередь баскетбольный клуб "Одесса" сенсационно одержал победу в гостях над "Запорожьем". Команда Олега Юшкина была сильнее на площадке соперника – 77:87. Для гостей этот успех стал первым в регулярном чемпионате.
Игра для запорожцев не задалась с самого начала. Уже в первой четверти они умудрились двукратно проиграть оппоненту. У подопечным Плеханова совершенно не шел бросок, в особенности это касается дальних попыток, реализовав их всего три за весь поединок.
БК "Одесса"
ФБУ
Одесситы же спокойно действовали под щитами, уверенно наращивая свое преимущество. В итоге на решающую 10-минутку гости уже с "+19" по очкам, что позволило им спокойно довести игру до победы.
БК "Запорожье" – БК "Одесса" – 77:87 (14:28, 21:18, 16:24, 26:17)
"Запорожье": Сталлворт (13 + 4 подбора), Рэндольф (20), Немцу (2), Шевченко (7), Симмонс (17 + 9 подборов) — старт; Буц (2), Кожемякин (10), Харрис (6 + 6 подборов), Титов.
"Одесса": Артамонов (7 + 8 подборов), Мэйси (29 + 5 подборов + 7 передач), Носков (9), Холлоуэй (17 + 9 подборов), Браун (6) — старт; Новиков (4), Ткачук (2 + 4 подбора + 3 передачи), Вадим Прокопенко (4), Ли (9).
В другой игре "Черкаськи Мавпы" и "Киев-Баскет" устроили очень эмоциональный и драматичный батл в Черкассах, который завершился трудной победой хозяев – 85:77.
Команды подарили зрителям результативный баскетбол. Еще в первой половине хозяева "пробили" стратегические 50 очков. Прекрасно себя проявил американский легионер "Мавп" Дион Райт, наколотивший за игру 33 пункта.
Подопечные Максима Михельсона имели преимущество в 16 пунктов, но позволили сопернику совершить рывок 4:11, что сказалось на характере встречи. В итоге в решающей четверти хозяева едва сумели отстоять свое преимущество.
"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" – 85:77 (25:17, 27:26, 16:18, 17:16)
"Черкаськи Мавпы": Попов (5 + 6 передач), Эйрингтон (11 + 6 передач), Беликов (4 + 5 подборов + 4 блок-шота), Райт (33 + 7 подборов + 3 перехвата), Хаджифейзович (20 + 5 подборов) – старт; Сергеев (5), Ткаченко (5), Руслов (2), Бондаренко.
"Киев-Баскет": Эдвин (12 + 7 подборов + 4 передачи), Крутоус (4), Пустозвонов (11), Хилл (9), Сандул (4) – старт; Петров (17 + 8 подборов), Близнюк (14), Шепард (6 + 7 передач), Мусиенко, Дайм.
В центральном же поединке новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей" справился с действующим чемпионом страны "Химиком" – 83:72. Команда Сергея Алферова на своей площадке ошарашила соперника, добыв пятую победу в пяти матчах первенства.
Уступив стартовую 10-минутку, хозяева паркета нащупали свою игру и ответили шикарным рывком, в котором они набили "+17" от соперника. "Химики" откровенно не знали, что делать, все дальше отпуская оппонента.
В решающей четверти гости подобрались к команде из Камянского на расстояние в 9 пунктов, но на большее их не хватило. В итоге "Прометей" сотворил очередную сенсацию в Суперлиге Пари-Матч, нанеся сопернику первое поражение в чемпионате.
"Прометей" – "Химик" – 83:72 (23:27, 26:13, 22:15, 12:17)
"Прометей": Лукашов (12 + 7 подборов + 4 передачи + 4 потери), Трент (16 + 5 передач + 4 потери), Мальчевский (2), Конате (7), Майерс (15 + 14 подборов + 6 потерь) – старт; Миллер (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Месяц (10), Антипов (4 + 6 подборов), Сидоров (2 + 9 передач).
"Химик": Уильямс (12 + 7 передач), Козак (8), Рябчук (1), Ковалёв (25 + 7 подборов + 2 блок-шота), Югба (10 + 12 подборов) – старт; Марченко (7), Салливан (6), Горобченко (3).
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Николаев" добыл первую победу в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.
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