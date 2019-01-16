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В США взорвали легендарную спортивную арену — опубликовано видео

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В американском городе Милуоки была взорвана легендарная арена "Брэдли-центр", на которой проводила домашние матчи одноименная команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс".

Клуб перед текущим сезоном переехал на другую площадку. "Бакс" играли на "Брэдли-центр" на протяжении 30 лет.

С сентября 2018 года рабочие занимались разборкой арены. Для облегчения демонтажа металлической крыши было принято решение подорвать её при помощи нескольких взрывных устройств. При этом местные жители были заранее предупреждены о готовящемся взрыве. Максимальный урон горожанам — выбитые окна в некоторых домах.

Отмечается: власти Милоуки еще не решили, что будет на том месте, где стоял стадион.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Атланте снесли один из крупнейших стадионов США "Georgia Dome", который принимал Олимпийские игры 1996 года. Арена, рассчитанная на 75 000 зрителей, была разрушена при помощи взрывчатки.

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Тема
НБА
Место
США
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