В США школьники безжалостно избили тренера - момент попал на видео

На тренера школьной баскетбольной команды из Нью-Джерси было совершено нападение прямо перед дверьми учебного заведения, а момент избиения попал на видео.

Как сообщает агентство TMZ Sports, полицейские заявили, что после просмотра видео, на котором тренера избивают четверо людей, им удалось идентифицировать злоумышленников. Они являются игроками школьной баскетбольной команды. Их имена не разглашаются.

Избиение тренера школьной команды по баскетболу

В полиции рассказали, что на учителя напали, как только он вышел из автобуса после гостевой игры. Он отказался от медицинской помощи по приезду врачей. Против учеников открыто уголовное дело, а мэр города Ньюарк пообещал, что они обязательно понесут наказание.

Новости Тренер избил всю команду в раздевалке и попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, американского тренера, который работал с украинцами Александром Усиком и Владимиром Кличко, жестко избили в США.

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