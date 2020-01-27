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27 января • обновлено в 10:39
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В США прощаются с легендарным баскетболистом Коби Брайантом: фото

3.7т
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В Лос-Анджелесе (США) продолжают выражать сожаление в связи с гибелью в результате крушения вертолета 26 января американского баскетболиста, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

После катастрофы почитатели Коби начали приносить цветы к его портретам в городе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Помимо простых граждан, соболезнования в связи с гибелью Брайанта выразил и президент США Дональд Трамп.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще несколько человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – написал он в Twitter.

Необычно присоединилась к соболезнованиям и мэрия Лос-Анджелеса. Там здание местной ратуши засветили цветами формы баскетболиста – фиолетовым и золотым.

Ратуша в Лос-Анджелесе

Ратуша в Лос-Анджелесе

twitter.com/MayorOfLA

Вечером 27 января об этом написал в своем Twittwr мэр города Эрик Гарсетти, опубликовав фото. Он подчеркнул, что это было сделано в честь Коби Брайанта, его дочери и других жертв крушения вертолета.

Напомним, что трагедия унесла жизнь не только 41-летнего спортсмена, но и еще восьмерых людей, в том числе, одной из четверых дочерей звезды, 13-летней баскетболистки Джианны.

Коби Брайант

Коби Брайант

Cheatsheet

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

gordonua.com

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

gordonua.com

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

gordonua.com

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

gordonua.com

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам

gordonua.com

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Автор
Марта Рок
Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
Место
США Лос-Анджелес
Теги
смерть Авиакатастрофа
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