В США прощаются с легендарным баскетболистом Коби Брайантом: фото

В Лос-Анджелесе (США) продолжают выражать сожаление в связи с гибелью в результате крушения вертолета 26 января американского баскетболиста, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.
После катастрофы почитатели Коби начали приносить цветы к его портретам в городе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Помимо простых граждан, соболезнования в связи с гибелью Брайанта выразил и президент США Дональд Трамп.
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще несколько человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – написал он в Twitter.
Необычно присоединилась к соболезнованиям и мэрия Лос-Анджелеса. Там здание местной ратуши засветили цветами формы баскетболиста – фиолетовым и золотым.
Ратуша в Лос-Анджелесе
twitter.com/MayorOfLA
Вечером 27 января об этом написал в своем Twittwr мэр города Эрик Гарсетти, опубликовав фото. Он подчеркнул, что это было сделано в честь Коби Брайанта, его дочери и других жертв крушения вертолета.
Напомним, что трагедия унесла жизнь не только 41-летнего спортсмена, но и еще восьмерых людей, в том числе, одной из четверых дочерей звезды, 13-летней баскетболистки Джианны.
Коби Брайант
Cheatsheet
Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам
gordonua.com
Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам
gordonua.com
Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам
gordonua.com
Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам
gordonua.com
Почитатели Коби Брайанта приносят цветы к его портретам
gordonua.com
Lights for a legend.— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) January 27, 2020
Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in honor of Kobe Bryant’s storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today’s tragedy. pic.twitter.com/1una7Aj98Z
Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.
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