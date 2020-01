В США прощаются с легендарным баскетболистом Коби Брайантом: фото

В Лос-Анджелесе (США) продолжают выражать сожаление в связи с гибелью в результате крушения вертолета 26 января американского баскетболиста, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта.

После катастрофы почитатели Коби начали приносить цветы к его портретам в городе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Помимо простых граждан, соболезнования в связи с гибелью Брайанта выразил и президент США Дональд Трамп.

"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще несколько человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – написал он в Twitter.

Необычно присоединилась к соболезнованиям и мэрия Лос-Анджелеса. Там здание местной ратуши засветили цветами формы баскетболиста – фиолетовым и золотым.

Вечером 27 января об этом написал в своем Twittwr мэр города Эрик Гарсетти, опубликовав фото. Он подчеркнул, что это было сделано в честь Коби Брайанта, его дочери и других жертв крушения вертолета.

Напомним, что трагедия унесла жизнь не только 41-летнего спортсмена, но и еще восьмерых людей, в том числе, одной из четверых дочерей звезды, 13-летней баскетболистки Джианны.

Lights for a legend.



Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in honor of Kobe Bryant’s storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today’s tragedy. pic.twitter.com/1una7Aj98Z