В США начались продажи маек украинца Михайлюка: стала известна цена

Официальный магазин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начал продажи маек украинского атакующего защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка. Экипировку с фамилией воспитанника "Черкаських Мавп" под №10 можно купить по цене 125 долларов.

Ранее Михайлюк заключил с клубом из Лос-Анджелеса трехлетний контракт, первый год которого является гарантированным, пишет basket.com.ua. Святослав стал одним из лидеров "Лейкерс" в Летней лиге НБА, по итогам которой был включен во вторую символическую пятерку. Наш соотечественник невероятно восхитил американских экспертов своей игрой, заставив аналитиков удивляться тому, что был выбран на драфте-2018 под поздним номером.

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Святослав Михайлюк дал обещание выступить в составе национальной команды в отборе к Кубку мира.