"В США брат бросил учебу, чтобы зарабатывать": история баскетболиста Богдана Близнюка

Тяжелое детство в чужой стране научило его ценить любой труд и радоваться даже мелочам.

Забота и жертвенность старшего брата позволили заиграть в баскетбол на высоком уровне, а талант и упорство привели его в состав национальной сборной. История Богдана Близнюка не из легких, впрочем на удивление интересная и поучительная. Он родился в Украине, но после смерти отца, в 6 лет, переехал в США.

Получив высшее образование в Америке и ярко проявив себя в студенческом спорте, он снова вернулся на Родину. О контрастах в жизни двух странах, мечте, которую он частично воплощает и для брата, Богдан рассказал нам в эксклюзивном интервью 112.ua.

После 18 лет в США баскетболист Богдан Близнюк недавно вернулся в Украину. Он один из самых талантливых молодых игроков отечественной сборной и лидер столичного "Киев-Баскета". Богдан почти не понимает русского языка, может говорить на украинском, но думает на английском.

Близнюк получил высшее образование в Вашингтоне, был звездой студенческого баскетбола за океаном и мечтал сыграть в NBA, но судьба решила иначе: он приехал на родину с американским менталитетом и смотрит на украинские реалии не так, как большинство из нас. Об этом и поговорим с ним.

- Богдан, о твоих игровых качествах украинскому болельщику уже кое-что известно, а вот о жизненной истории информации мало. Поэтому давай начнем с этого. Итак, в шесть лет ты уехал из Украины. Почему семья приняла такое решение?

У меня много родственников остались в Луцке, много в Америке. С маминой стороны больше в Америке, со стороны отца – больше в Украине. Перед нами, как мы переехали, то наши родственники уже были в Америке. Моя бабушка и дед.

Это больше было из-за семьи. Мама очень соскучилась по маме, по семье. Думаю, просто хотели быть вместе.

- Когда парень растет без отца, то мама или бабушка могут пытаться сделать парня более мягкотелым, чем дисциплинированным. Было такое?

Немного было, но если на самом деле говорить, то мой старший на три года брат, ему надо было становиться главой семьи с самого детства. Я его очень люблю. Он все делал, всем помогал. Он был маленьким, но имел такую роль, потому что такая ситуация сложилась, но мама тоже меня учила, и так оно и пошло.

- А брат никогда не думал заниматься баскетболом?

Брат занимался баскетболом в средней школе, но когда пошел в старшую школу, то бросил спорт. Не закончив обучение, начал работать. Дима тоже хорошо играл, но нужно было куда-то идти и зарабатывать, поэтому он так решил.

Он сам играл просто в школе, у него не было возможности так с клубами договариваться, тренироваться в разных местах, а для меня он пытался создать такие условия. Из-за того, что ему не повезло, то он хотел, чтобы я имел возможность и у меня все получилось. Я убежден, что мне это очень помогло, что он так за мной смотрел: тренировки на паркете, тренажеры и все остальное.

- Чем занималась мама в то время?

Сначала мама убирала квартиры. Как брат пошел работать на стройку, то после этого она просто смотрела за бабушкой. Он до сих пор там работает. Ему сейчас 28 лет, как я уже говорил, старшую школу бросил, поэтому имеет десятилетний опыт на работе. Хорошо зарабатывает и для него все хорошо складывается. Он классный специалист.

- Насколько вашей семье было ментально легко или трудно ассимилироваться в американском обществе?

У мамы проблемы со слухом, поэтому ей было трудно освоить английский. Уже сколько лет прошло, но она все равно чувствует себя гостем. Думаю, что двум маленьким братьям было легче адаптироваться. Все равно я считаю, правильно, что наша семья объединилась.

- Появление баскетбола в вашей с братом жизни это случайность или нет?

У нас все знакомые дети занимались каким-то спортом. Кто-то футболом, кто-то бейсболом, а мне нравился баскетбол. Меня взяли в школьную команду. В средних классах тренеры тянули, просили, чтобы я еще больше занимался.

Сначала мама отговаривала, потому что она переживала за нас. Хотела, чтобы мы всегда были в ее поле зрения, но как-то мы договорились. Когда почувствовал, что хорошо играю, то знал, что после школы благодаря спорту смогу пойти в колледж или университет.

- Ты родом из Луцка. Каким помнишь свой город тогда и увидел ли кардинальные изменения сейчас?

На самом деле я много Луцка не помню. Могу немного вспомнить нашу хату, но я не так давно снова посетил Луцк, и это был первый раз с момента переезда. Неплохой город, есть просто некоторые вещи, к которым я не привык. Например, в Америке дороги другие. Я там пробыл семь дней, более-менее все увидел. Гулял по замку Любарта – понравилось! Также мы заезжали до того в дом, где у нас была квартира. Этажом выше живут наши друзья.

- В студенческом баскетболе ты был яркой фигурой (играл за университет Восточного Вашингтона). В последнем сезоне на юношеском уровне даже сыграл в матче всех звезд. Тебе это как-то помогло во время старта взрослой карьеры?

Безусловно, помогло. Нас таких немного: около двадцати игроков на год. Если кто-то посмотрит, что ты принимаешь участие в таких матчах, то это тебе очень поможет перейти в Европу и играть там в баскетбол.

- Ты едва ли не лучший игрок команды своего университета (Восточный Вашингтон) за всю историю. Наверное, твое фото уже на доске почета?

Пока что нет, но я с тренером говорю. Говорит, скоро будет, чтобы я не переживал! Однако не фото. Будет висеть майка с моей фамилией и номером за стеклом. Сейчас в университете майки только двух игроков висят.

- В сознательном возрасте, как личность, ты формировался в Америке. Как тебе оказаться в украинских реалиях, где люди далеко не всегда позитивно настроены и улыбаются?

В Украине люди более серьезные всегда, а в Америке люди стараются всегда улыбнуться тебе, что-то хорошее сказать. Люди в Украине тебе скажут, как есть, а в США могут улыбаться, быть добрыми, но что-то говорить за спиной. Для меня лучше, чтобы человек был серьезный, но говорил правду. На самом деле я здесь еще не так хорошо всех знаю: какая у них культура, как они себя ведут, поэтому учусь. Сразу вот что заметил: когда выходишь на улицу, вроде бы люди в себе, все погружены в свою жизнь, а в Америке кто-то мимо тебя идет, посмотрит тебе в глаза, что-то скажет – это более приятно. Будет контакт, потому что люди более открыты.

- Насколько ты активен в соцсетях?

У меня есть Инстаграм и Фейсбук, но мне оно мало нравится, потому что люди там показывают все самое лучшее в жизни, но я знаю, что оно подбрасывает вверх и вниз. Просматривая чью-то страницу, человек может подумать, что у кого-то все хорошо в жизни, а на самом деле ситуация другая, далекая от правды.

- В США спортсмены не чураются участвовать в политической жизни страны. В частности, немало баскетболистов критиковали Трампа во время выборов и продолжают делать это сейчас. Леброн Джеймс, Стеф Карри - этот список можно продолжать. Расскажи, откуда взялась эта свобода?

Думаю, это просто такая страна, где все могут говорить, что хотят, могут как хотят смотреть на мир и с тобой ничего плохого не произойдет, ибо такая свобода есть. Игроки тоже имеют свое мнение и говорят об этом людям.

- В Украине наоборот: большинство спортсменов пытаются стоять в стороне от политики даже в очень сложные времена. По твоему мнению, такое поведение атлетов является правильным или они могли бы что-то изменить к лучшему своей активной гражданской позицией?

Мне кажется, что они бы могли что-то изменить или повлиять. Немало людей смотрят на них, как на лидеров мнений. Однако они считают, что им дальше заниматься спортом, поэтому молчат. Понимаю обе стороны: если бы они знали, что могут сказать свои мысли и ничего им за это не будет, то они были бы смелее, а сейчас они чувствуют опасность. Кого-то критиковать – они не испытывают такой свободы.

- Кроме громких политических вопросов, в NBA активно выступают против дискриминации по любым признакам. Можешь вспомнить какие-то акции, когда это проявлялось?

Они всегда активны: что-то пишут на футболках, на кроссовках. Каждый год в феврале проводят Black History Month (каждый февраль на матчах NBA вспоминают выдающихся афроамериканцев, – прим. ред.) Вообще, много разных мероприятий, которые направлены на равенство людей.

- Есть такое утверждение, что NBA сейчас – флагман либеральных ценностей в спортивном мире. Ты согласен с этим?

Да, среди всех других видов спорта они имеют самый громкий голос и больше всего его используют. Я еще не так хорошо знаю европейский спорт, но в Америке NBA – точно флагман.

- Ты в курсе скандала, который возник между NBA и Китаем после публичной поддержки одним из тренеров протестов в Гонконге: с одной стороны, свобода слова, а с другой - большие спонсорские деньги?

Мне интересна эта ситуация. Все хотят говорить обо всем, но когда коснулось денег, то желание у некоторых исчезло. По моему мнению, если вы уже дали свободу, то так должно быть всегда, несмотря на деньги. Думаю, что игрокам говорят сверху, чтобы они молчали. Если ты говоришь обо всех и обо всем в Америке, то не нужно делать исключений и о событиях в мире.

- У тебя была мечта играть в NBA. Ты даже выступал в летней лиге за одну из команд. Почему не получилось попасть на чемпионат и планируешь ли попробовать еще?

Думаю, я мог лучше играть, но почти не получал игрового времени, чтобы показать свои умения. Я это понимаю, потому что в "Лос-Анджелес Клипперс" взяли двух игроков на драфте на такую же позицию. Они их выбрали, подписали, платят им деньги, поэтому они стопроцентно будут играть, а я оказался за ними. Возможно, было лучше уйти в другую команду. Имел варианты, но все отдал агенту, потому что он лучше разбирался, а я не буду лезть туда, куда не знаю.

Желание вернуться всегда будет, потому что это лучшая лига в мире. Всегда буду пытаться как-то туда попасть, хотя мне в Европе тоже нравится. Хорошо там, где я есть.

- Ты сезон поиграл в Израиле. Теперь подписал контракт с "Киев-Баскетом", хотя украинская баскетбольная лига переживает нынче кризис. Что тебя мотивировало согласиться? Условия контракта?

Мне понравилось, что мы играем в еврокубках. В Израиле проводил лишь одну игру в неделю, а тут новый опыт, больше матчей. Считаю, что это может стать хорошей ступенькой, если удастся успешно выступать.

- В университете ты получил диплом специалиста по маркетингу. Давай поразмышляем с профессиональной точки зрения: как из украинской суперлиги сделать коммерчески привлекательный продукт?

Во-первых, надо срочно что-то делать с посещением матчей, поощрять их, потому что в некоторых городах вообще пустые залы. Играем, как на тренировке. Трудно сделать успешной лигу, за которой не следят болельщики.

- С "Киев-Баскетом" ты играешь в Еврокубках. В группе команды из Днепра, Минска и Софии. Ты уже окунулся в культуру Восточной Европы?

Многие вещи я вижу будто впервые в жизни. Софию разглядел не так хорошо. Жалею, что не поехал на прогулку. Не скажу, что уже привык к разнице между архитектурой и, вообще, тем, что вижу на улицах. В Америке все новое, что-то ремонтируют постоянно. Здесь не все может красиво выглядеть снаружи, но внутри, как правило, прилично.

- Ты доволен своим положением в команде?

Сначала столкнулся со сложностями, ведь поздно приехал: не знал всех комбинаций, физически выглядел слабо. Сейчас уже все знаю, фитнес в норме. Играю сколько хочу. Если было бы больше, то измучился бы. Сейчас достаточно времени провожу на паркете. Спасибо тренерам за доверие. Убежден, что могу играть даже лучше.

Мы хотим стать чемпионами Украины, выиграть кубок, а также выйти из группы в еврокубках.

- Ты уже почувствовал разницу между европейским и американским баскетболом?

В США больше бегают, прыгают, а в Европе надо постоянно думать, разыгрывать комбинации. Разбирать, где мы сильнее соперника. В Америке проще: у нас есть свой стиль и мы будем играть так против кого-угодно. Акцент на индивидуальные качества. Для меня этот опыт в плюс, потому что я способен взять на себя ответственность в важный момент.

- Почти год назад ты получил предложение выступать за сборную Украины, хотя имел американский паспорт. Как решал этот вопрос?

Когда я был в колледже, то меня тогда впервые спрашивали, имею ли я желание играть за юношескую сборную, но тренер мой был не в восторге от идеи. Он хотел, чтобы я не пропускал тренировки. Выбора особого не было, потому что учебное заведение платит за твое обучение, тренировки и многое другое. Позже генеральный менеджер мужских сборных Украины Андрей Лебедев спросил еще раз, и тогда я уже ответил, что хочу. Не было препятствий. Он приезжал в Израиль и занимался всеми моментами, в том числе юридическими.

- Банальный вопрос, но интересно, что ты пережил, когда дебютировал за сборную?

Бесспорно, это великий момент. Чувствовал гордость от того, что нужен команде. В то же время от меня были большие ожидания. Мы играли в Запорожье, и хорошо, что победили, и я сам показал, что умею.

- Уже несколько месяцев ты постоянно живешь в Киеве. Как обустроил свой быт?

Клуб снимает мне квартиру, живу один. Я подружился с командой. Много времени провожу с американцем. Мы вместе едим, играем на приставке. Сейчас много тренировок, поэтому в свободное время я просто выдыхаю.

- Какие места увидел, когда гулял по Киеву?

Несколько раз выезжал посмотреть центр города. Заходил в магазины: Nike, Zara. Просто хотел сравнить ассортимент, цены. Nike здесь намного дороже, чем в Америке. Заходил в Zara, то она дешевле. Много таких вещей, которых в Америке никогда не видел, и хочется их, но думаю, что не буду покупать, ибо очень дорого они стоят в Украине. Например, видел кроссовки Леброна Джеймса в необычных цветах. Стоили они 300 долл., а в США им цена, ну, может, 120 баксов.

- Что скажешь о столице: качество дорог, общественный транспорт, постоянные пробки уже ощутил на себе?

В общественном транспорте еще не был. Своей машины не имею, поэтому езжу на такси, если куда надо. Трафик Киева уже почувствовал! Недавно возвращались из аэропорта "Борисполь". Прилетели где-то в пять вечера. Спрашиваю ребят, сколько еще будем ехать, а они говорят, еще долго, потому что много машин. Дороги, я скажу, что они не такие удобные. Однажды ехали мы как раз в аэропорт. Я думал немного вздремнуть. Уснул, а потом - бах! - и мы куда-то попали, я ударился головой о крышу автобуса. Думаю, что уже спать не стану, ибо надо быть всегда начеку: внезапно камень какой-то появится на дороге или еще что-то.

- То, что тебя окружает в Украине: ты уже можешь сказать, что в курсе всех дел и настроений людей? Как на тебя это влияет?

На самом деле немного меняюсь. Уже привык, что когда сам куда-то иду, то в своих мыслях, уже меньше улыбаюсь. Когда только приехал, ходил по улице, смотрел людям в глаза, хотел там что-то увидеть, сказать им "привет", а на меня как-то странно смотрели.

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