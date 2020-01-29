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29 января • обновлено в 12:54
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В сети появилось видео вертолета с Коби Брайантом перед крушением

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Житель Глендейла опубликовал видео, на котором видно, как вертолет Коби Брайанта кружит над городом незадолго до катастрофы.

"Я пытаюсь снимать на видео или фотографировать все странные вещи, которые происходят над моим домом в Глендейле, штат Калифорния. К сожалению, этим утром я и не подозревал, что снимаю вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими погибшими за 31 минуту до катастрофы", – написано под видеозаписью одного из пользователей Twitter.

Вертолет Коби Брайанта

Вертолет Коби Брайанта

Напомним, что вертолет с легендарным баскетболистом на борту долгое время кружил над городом Глендейл, ожидая дальнейших указаний от авиадиспетчеров.

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Персона
Коби Брайант
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