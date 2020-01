В сети появилось видео вертолета с Коби Брайантом перед крушением

Житель Глендейла опубликовал видео, на котором видно, как вертолет Коби Брайанта кружит над городом незадолго до катастрофы.

"Я пытаюсь снимать на видео или фотографировать все странные вещи, которые происходят над моим домом в Глендейле, штат Калифорния. К сожалению, этим утром я и не подозревал, что снимаю вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими погибшими за 31 минуту до катастрофы", – написано под видеозаписью одного из пользователей Twitter.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv