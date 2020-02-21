Сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 23 февраля сыграет в Запорожье матч отборочного турнира Евробаскета-2021 против команды Венгрии.

Это второй поединок квалификации чемпионата Европы. В первой игре 20 февраля украинцы уверенно обыграли на выезде австрийцев.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, накануне в Запорожской обладминистрации состоялась пресс-конференция, на которой украинскую команду представлял ее капитан Вячеслав Кравцов. Он не летал в Австрию, но нашел возможность пообщаться с прессой.

Кравцов вспомнил прекрасную атмосферу на трибунах, когда национальная команда прошлый раз играла в Запорожье, и выразил надежду, что и в этот раз болельщики максимально поддержат сборную.

Вячеслав Кравцов ФБУ

"Несмотря на сложный выезд в Австрию, ребята готовы к дальнейшей борьбе, все настроены на победу", – отметил капитан.

Чтобы фанатам было интересно провести несколько часов с командой, организаторы матча Украина – Венгрия подготовили немало развлечений и конкурсов. И не только во время самого поединка. Так, в субботу, 22 февраля, игроки сборной проведут мастер-класс для юных баскетболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу над Австрией в отборе к Евробаскету-2021 прокомментировал главный тренер "сине-желтых" Айнарс Багатскис.

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