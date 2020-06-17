В России изобрели новый "русский баскетбол" с четырьмя кольцами

Максим Богданов Баскетбол 18:57, 17.06.2020 Обновлено: 19:14, 17.06.2020

В Омске изобрели и запатентовали "русский баскетбол", главное отличие которого – два кольца на каждом щите и три результативные зоны.

Первая (обычная) – двухочковая. Попадание из неё сразу в оба кольца приносит четыре очка. С трёхочковой – шесть очков. И из-за центральной линии – восемь.

"Патент на русский корзиномяч получали три года. Вдохновитель славянского баскета – Виталий Притыкин, омский тренер, сумевший в 90-е построить команду Суперлиги", – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов ФИБА,

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Спорт Баскетбол

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