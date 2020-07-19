Определились победители 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Максим Иншаков Баскетбол 20:22, 19.07.2020

В Одессе определились победители 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу 3х3.В категории женщин в финале команда "Устрицы на карантине" (Анастасия Щепкина, Наталья Булавицкая, Светлана Колибабчук, Яна Самур) победила "КИВС-Львов" – 16: 9.

У мужчин луцкая "Промбудсфера" (Дмитрий Швагринський, Владимир Коцько, Максим Дейна, Петр Глушко) победила в финале "Контору" – 21:13.

В мужском старте команды разыграли 50000 гривен от премиум-спонсора чемпионата Украины 3х3 - адвокатского объединения "Эквита".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Гидропарке состоялись матчи первого этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в рамках которого определились победители в мужской и женской сетках соревнований.

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