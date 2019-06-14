В НБА установлен исторический рекорд

Испанские баскетболисты, выступающие в НБА Марк и Пау Газоли установили уникальное достижение, став первыми братьями в истории лиги, выигравшие чемпионство.

38-летний Пау Газоль в 2009 и 2010 году завоевывал чемпионский перстень, выступая за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Его 34-летний брат Марк стал чемпионом в составе "Торонто Рэпторс" в сезоне-2018/19. В финальной серии канадцы выиграли у нынешнего чемпиона лиги –клуба "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4:2.

Братья Газоль в составе сборной Испании

Пау Газоль был выбран на драфте НБА 2001 года, а Марк выступает в НБА с 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом матче финала плей-офф НБА "Голден Стэйт Уорриорз" на выезде победил "Торонто Рэпторс"106:105 и сократил до минимума отставание в серии.

В этой игре был установлен уникальный рекорд НБА. Защитники "Голден Стэйт" Стефен Карри и Клэй Томпсон реализовывали как минимум по пять трехочковых каждый в четырех из пяти матчей серии. Ранее в истории лиги не было ни одного дуэта более чем с одной подобной игрой в финалах НБА, сообщает NBA.com/Stats.

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