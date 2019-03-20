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В матче НБА установлен исторический рекорд

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Набрав 31 очко в матче регулярного чемпионата НБА против клуба Алексея Лэня "Атланта Хокс", атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден установил историческое достижение.

Он стал первым баскетболистом за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось забросить не меньше 30 очков в играх со всеми 29 командами в рамках одного сезона.

В нынешнем чемпионате Харден сыграл 66 матчей, набирая в среднем за поединок 35,9 очка.

"Хьюстон" одержал победу над "Хокс" - 121:105 и после 71 проведенного матча занимает 3-е место в Западной конференции.

Новости
Украинское дерби в НБА: украинец Лэнь показал феноменальную точность в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс", в котором его клуб уступил 112:114.

Лэнь вышел в стартовом составе и провел на площадке 29 минут. За это время украинец сумел набрать 15 очков, реализовав 6 из 7 двухочковых и 1 из 7 трехочковых.

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Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
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