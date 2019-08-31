Впервые в истории! В Китае стартовал уникальный чемпионат мира по баскетболу

В Пекине матчем Ангола - Сербия (59:105) стартовал восемнадцатый чемпионат мира по баскетболу для мужских национальных сборных, проводимый под эгидой ФИБА.

Турнир был перенесен с 2018 на 2019 год и впервые в истории будет проведен не в один год с чемпионатом мира по футболу. Кроме того, количество участников увеличилось до 32 (на прошлых чемпионатах мира — 24).

По результатам чемпионата, который пройдет с 31 августа по 15 сентября, определятся 7 участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.

Во время церемонии открытия культовый актер Джеки Чан исполнил песню, а легендарный баскетболист Яо Мин вынес трофей турнира. Помимо этого, торжество посетил глава Китая Си Цзиньпин:

Отметим, что мундиаль будет транслироваться на украинскому телеканале XSPORT.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу заняла итоговое пятое место в группе I в квалификации чемпионата мира-2019. Наша команда добыла 5 побед в 12 матчах, не пробившись в финальную часть турнира.

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