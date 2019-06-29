В Киеве стартовала квалификация к Евробаскету 3х3

В Киеве на Троицкой площади стартовали соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 – этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Для мужской сборной Украины, как и для женской, этот отбор носил тренировочный характер, ведь место в финальной стадии чемпионата Европы наша команда обеспечила себе еще раньше.
Мужчины
21:20 Украина - Босния и Герцеговина 20:14
Женщины
Результаты соревнований:
17:00 Беларусь – Швеция (ч) - 20:18
17:20 Чехия – Дания (м) - 14:11
17:40 Босния и Герцеговина – Хорватия (м) - 15:13
18:00 Литва – Швеция (ж) - 7:13
18:20 Беларусь – Хорватия (ж) - 12: 9
18:40 Украина – Австрия (ж) - 12:17
19:10 Беларусь – Литва (м) - 13:17
19:30 Эстония – Чехия (м) - 13:19
20:00 Эстония – Литва (ж) - 17:13
20:20 Чехия – Беларусь (ж) - 11:19
21:00 Эстония – Австрия (м) - 14:15
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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский данкер Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Асмтердами.
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