В Киеве стартовала квалификация к Евробаскету 3х3

В Киеве на Троицкой площади стартовали соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 – этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.

Для мужской сборной Украины, как и для женской, этот отбор носил тренировочный характер, ведь место в финальной стадии чемпионата Европы наша команда обеспечила себе еще раньше.

Мужчины

21:20 Украина - Босния и Герцеговина 20:14

Женщины

Украина - Австрия - 12:7

Украина - Дания 18:9

Результаты соревнований:

17:00 Беларусь – Швеция (ч) - 20:18

17:20 Чехия – Дания (м) - 14:11

17:40 Босния и Герцеговина – Хорватия (м) - 15:13

18:00 Литва – Швеция (ж) - 7:13

18:20 Беларусь – Хорватия (ж) - 12: 9

18:40 Украина – Австрия (ж) - 12:17

19:10 Беларусь – Литва (м) - 13:17

19:30 Эстония – Чехия (м) - 13:19

20:00 Эстония – Литва (ж) - 17:13

20:20 Чехия – Беларусь (ж) - 11:19

21:00 Эстония – Австрия (м) - 14:15

ФИБА

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ФИБА

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ФИБА

ФИБА

ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский данкер Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Асмтердами.

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