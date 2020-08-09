В Киеве состоялся слем-данк контест памяти трагически погибшего баскетболиста

В ходе 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3 на столичном НСК Олимпийский состоялся конкурс данков памяти Сергея Мясоедова, который трагически ушел из жизни накануне после длительного лечения.

Товарищи Сергея почтили его минутой молчания и демонстрировали на площадке все мастерство даже ценой травм.

Победу одержал Александр Захаров ФБУ

Всего в контесте приняли участие пять игроков. Победу одержал Александр Захаров.

Призовое вознаграждение в 10 000 гривен победитель решил перечислить семье Сергея Мясоедова.

Победитель пожертвовал награду семье погибшего ФБУ

Сергей Мясоедов по прозвищу Комар – многократный участник и победитель слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче звезд Суперлиги и других топ-ивентах . В Высшей баскетбольной лиге Украины форвард выступал за " Запорожье- 2", " Инваспорт" из Днепра и запорожский " Металлург ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 25-летний игрок упал с велосипеда и обратился в больницу, жалуясь на сильную боль в ключице. Уже в клинике Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.