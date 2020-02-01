В Киеве состоялся грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

В киевском Дворце спорта в субботу, 1 февраля, состоялось грандиозное баскетбольное событие – Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2020 года: Звезды Украины уступила Звездам легиона - 119:126.

Этот ивент впервые с 2012-го прошел в столице Украины и вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников оранжевого мяча.

Традиционно стартовые пятерки играющих команд определялись с помощью голосования болельщиков. Фанаты определили в украинскую команду двух представителей "Николаева" – Максима Луценко и Алексея Онуфриева, двух игроков "Химика" – Кирилла Марченко и Андрея Войналовича, а также форварда "Прометея" Макса Конате.

В составе же легионеров игру начали супербомбардир "Николаева" Квентин Петерсон, Генри Дугат из "Днепра", представитель "Киев-Баскета" Киндал Хилл, Сеад Хаджифейзович, который выступает за "Черкаськи Мавпы", и "одессит" Рамел Браун.

Первая половина встреча прошла в традиционном шоу-формате, когда никто из игроков не выкладывался на паркете всерьез. И легионеры и украинцы без особой защиты бросали трехочковые, разыгрывали алей-упы и исполняли эффектные данки.

Практически все игровое время лидировала сборная легиона. В концовке третьей четверти преимущество иностранцев составляло более 15 очков, однако наши соотечественники взвинтили темп и смогли вернуть интригу в матч, едва не сравняв счет.

Несмотря на это, сил на концовку у наших баскетболистов не хватило. Легион более качественнее провел заключительные секунды и добыл победу.

Звезды Украины — Звезды Легиона — 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Звезды Украины: Марченко (2), Луценко (5 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Войналович (10), Онуфриев (4), Конате (14) — старт; Близнюк (11 + 4 передачи – 4 потери), Лукашов (6 + 5 подборов + 4 передачи), Пустозвонов (22 + 5 подборов + 6 передач), Корниенко (14 + 8 подборов), Петров (9 + 6 подборов + 6 передач), Мироненко (8 + 5 передач), Фесенко (14)

Звезды Легиона: Дугат (14 + 8 подборов + 9 передач), К. Питерсон (16 + 9 подборов + 11 передач – 5 потерь), К. Хилл (8), Хаджифейзович (8 + 4 передачи), Р. Браун (4 + 5 подборов) — старт; Мэсси (16 + 10 подборов + 4 передачи), Д. Райт (16), Салливан (14 + 6 подборов), Майерс (2), Д. Террелл (8 + 5 передач), Делван Грэм (10 + 6 подборов), Б. Рэндольф (10 + 6 передач)

Перед матчем прошли традиционные конкурсы.

Баскетболист "Киев-Баскета" Павел Крутоус выиграл конкурс данков, свингмэн "Николаева" Максим Луценко стал победителем конкурса мастерства, а легкий форвард "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов занял первое место в конкурсе трехочковых.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый Матч звезд прошел во Дворце спорта "Юность" в Запорожье. Потрясающее шоу, которое год назад выдали команды, завершилось победой сборной украинцев над командой легионеров со счетом 154:150.

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