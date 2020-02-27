В Киеве прошел международный турнир по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 приняла участие в международном турнире, который прошел в киевском Дворце Спорта "Венето", сыграв с Нидерландами.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), украинки уступили в большем количестве матчей, в рамках которых сборные играли двумя составами.

Украина против Нидерландов на турнире по баскетболу 3х3 в Киеве ФБУ

За первую команду выступали Анна Рульова, Кристина Филевич, Виктория Кондусь, Вита Горобец, а за вторую – Веринока Любинец, Дарья Завидная, Наталья Цюбик и Анна Ольховик.

Украина одержала одну победу и потерпела три поражения, сумев одолеть лишь второй состав Нидерландов сильнейшим составом.

Результаты поединков выглядят следующим образом:

Украина – Нидерланды-2 – 14:16

Украина-2 – Нидерланды – 10:21

Украина-2 – Нидерланды-2 – 16:12

Нидерланды – Украина – 21:14

Как сообщал OBOZREVATEL, международный турнир, прошедший в Киеве, стал частью подготовки к отбору на Олимпиаду, который состоится в марте в Индии.

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