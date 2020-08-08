В Киеве пройдет слэм-данк контест памяти трагически погибшего украинского баскетболиста

Всю спортивную Украину шокировала новость о смерти известного украинского данкера - Сергея Мясоедова по прозвищу Комар. Более двух месяцев Мясоедов отчаянно боролся за свою жизнь, которая оборвалась в запорожской больнице.

В воскресенье, 9 августа, Федерация баскетбола Украины, по инициативе друзей Сергея, проведет слэм-данк контест в его честь на главном стадионе страны - НСК "Олимпийский". Старт мероприятия в 18:30.

Событие состоится в рамках 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, который в этот день запланирован в столице.

В слэм-данк контесте примут участие друзья Сергея, а за его ходом можно будет следить в прямом эфире на сайте ФБУ.

Кроме того, все желающие могут оставить свою помощь семье Сергея, перечислив средства на карту его мамы 4149 4991 2776 4015 Букреева Марина Евгеньевна.

Сергей Мясоедов принимал участие в Матче звезд Суперлиги и других топ-ивентах. В Высшей баскетбольной лиге Украины форвард выступал за " Запорожье- 2", " Инваспорт" из Днепра и запорожский " Металлург ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 25-летний игрок упал с велосипеда и обратился в больницу, жалуясь на сильную боль в ключице. Уже в клинике Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.