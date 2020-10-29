В ФИБА поблагодарили ФБУ за возвращение "Будивельника"

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис поблагодарил ФБУ за возвращение "Будивельника" и оценил личный вклад ее президента Михаила Бродского в этом вопросе.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), он отметил действия главы ФБУ, которые позволили одному из самых популярных и успешных клубов нашей страны снова регистрировать игроков.

"Обращаюсь с этим письмом относительно клуба "Будивельник" и действий, которые обеспечили ему возможность выполнять свою финансовую деятельность. Обратил внимание на то, что личное Ваше вмешательство имело решающее влияние на решение вопроса в одном из самых популярных и успешных клубов Украины. Это позволило ФИБА принять соответствующие решения и позволило клубу снова регистрировать игроков", – написал Загклис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Будивельник" добыл первую победу в сезоне Суперлиги Париматч.