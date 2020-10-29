В ФИБА поблагодарили ФБУ за возвращение "Будивельника"
Киевский клуб является самым старым (основан в 1945 году) и самым титулованным (10 чемпионств) клубом Украины
До возвращения в Суперлигу Париматч в нынешнем сезоне "Будивельник" в последний раз играл в ней в 2017/18 году
Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис поблагодарил ФБУ за возвращение "Будивельника" и оценил личный вклад ее президента Михаила Бродского в этом вопросе.
Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), он отметил действия главы ФБУ, которые позволили одному из самых популярных и успешных клубов нашей страны снова регистрировать игроков.
"Обращаюсь с этим письмом относительно клуба "Будивельник" и действий, которые обеспечили ему возможность выполнять свою финансовую деятельность. Обратил внимание на то, что личное Ваше вмешательство имело решающее влияние на решение вопроса в одном из самых популярных и успешных клубов Украины. Это позволило ФИБА принять соответствующие решения и позволило клубу снова регистрировать игроков", – написал Загклис.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Будивельник" добыл первую победу в сезоне Суперлиги Париматч.