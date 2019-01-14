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В ДТП погиб украинский баскетболист: спортивные итоги 13 января

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Скандальный украинский баскетболист Андрей Романица погиб в ДТП, а сборную Украины по биатлону сняли с эстафетной гонки на этапе Кубка мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 13 января.

Кроме того, Владимиру Кличко дали совет в связи со слухами о его возвращение в ринг. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Владимир КличкоАлександр УсикХабиб Нурмагомедов
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