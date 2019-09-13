В драматичном матче определился первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу

Сборная Испании по баскетболу в невероятно интригующем поединке взяла верх над сборной Австралии (95:88) и стала первым финалистом чемпионата мира-2019, который проходит в Китае.

Испания — Австралия

Для определения победителя, помимо основного времени, пришлось сыграть два дополнительных периода по пять минут. Отметим также, что австралийцы лидировали после первой половины игры со счетом 37:32, и испанская сборная лишь на последних секундах четвертой четверти сумела догнать оппонента в счете — 71:71.

Равным оказался и первый овертайм — 9:9, и лишь во втором дополнительном отрезке Испания наконец-то вырвалась вперед и финишировала с преимуществом 95:88.

Самым результативным игроком встречи стал лидер испанской сборной Марк Гасоль, набравший 33 очка.

Второй финалист ЧМ-2019 определится в матче сборных Аргентины и Франции. Победитель турнира станет известен 15 сентября.

Испания — Австралия

Испания — Австралия

Испания — Австралия

Испания — Австралия

Испания — Австралия

Испания — Австралия

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная США по баскетболу сенсационно проиграла в 1/4 финала чемпионата мира сборной Франции, став соавтором главной сенсации турнира.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!