Должен делать каждый: "Черкаськи Мавпы" открыли уникальный объект. Фото и видео

В Черкасской специализированной школы №18 им. В. Черновола в среду, 13 ноября, торжественно открыли обновленный, уникальный для города, спортивный зал.

Около 2.5 гривен в ее реконструкцию вложили президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский и корпорация "Группа Венето".

За два месяца стараниями меценатов в спортзале заменили старый линолеум на современный паркет из канадского клена, установили новые баскетбольные щиты, отремонтировали раздевалки, обустроили бойлеры для горячей воды и изготовили специальные трибуны для зрителей. Последний раз косметический ремонт спортзала делали еще в 2014-м.

Такие обновления именно в эту школу пришли не случайно. С 1 сентября 2019 здесь действует два спортивных баскетбольных класса, в которых обучается более 30 юных баскетболистов. В дальнейшем зал будет служить ареной для проведения соревнований по баскетболу, гандболу и волейболу. Однако меценаты отмечают: создавали комфорт не только для воспитанников местной баскетбольной комманды, но и для всех учащихся школы.

В ремонт спортзала инвестировали 2,5 миллиона гривен

"Открытие спортивного зала в школе № 18 – это продолжение проектов по развитию детского баскетбола в Черкассах. Такие вещи должен делать каждый, кто чего-то достиг в своей жизни и хочет, чтобы окружающие жили нормально, – отметил в своем видеообращении Михаил Бродский. – Не собирать драгоценности, картины, автомобили, а вкладывать деньги в наших детей. Сейчас в черкасской баскетбольной школе "Черкаських Мавп" занимается более 500 детей. В Черкассах уже действует четыре баскетбольных класса. Мы даем возможность детям уйти с улицы, заняться спортом, найти себя".

Вспомнил президент ФБУ и об известном воспитаннике "Черкаських Мавп". Именно он должен стать примером для нового поколения баскетболистов, которых воспитает уже этот зал:

"В 9 лет мы взяли в детской спортивной школы Свята Михайлюка. И сейчас он играет в NBA, у него миллионные контракты. Можно стать богатым, известным и успешным, однако не надо забывать о своих корнях, о своем доме. И Свят помнит об этом. И когда вы все вырастете, также помните, откуда вы вышли, кто вам дал этот шанс, кто дал вам возможность".

Однако, руководство "Черкаських Мавп" не называет этот проект законченным, ведь уже меценаты уже настроили новых планов на дальнейшее улучшение условий для занятия спортом в школе.

"Это показательно не только для города, но и для всей Украины – когда частный инвестор совместно с коммунальным учреждением воплощают подобные проекты, – добавил руководитель корпорации "Группа Венето" Александр Згиблов. – Мы и в дальнейшем будем работать, чтобы наши дети приносили славу Черкассам и были здоровы, чтобы баскетбольная школа расширялась. Мы уже начали работы по заливке фундамента под будущую баскетбольную площадку на территории учебного заведения. И уже в следующем году планируем его открытие".

Не мог пропустить сегодняшнее событие игрок "Черкаських Мавп" Никита Руслов, ведь именно здесь, в этой школе он учился и начал свой спортивный путь. Реконструкцию он назвал большим шагом вперед. Попутно – призвал всех к занятиям спортом. И не только баскетболом.

Завершили торжественное открытие главные герои праздника – маленькие "Черкаськи Мавпы", ученики 5-го и 6-го баскетбольных классов Черкасской школы №18. Они удивляли гостей и ровесников ярким спортивным перформенсом – баскетбольным фристайлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда NBA Святослав Михайлюк поблагодарил "Черкасских Мавп", отметив вклад родного клуба в свою карьеру.

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