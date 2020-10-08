В чемпионате Уругвая баскетболист избил судью во время матча. Видео

Михаил Морозов Баскетбол 12:35, 8.10.2020 Обновлено: 12:36, 8.10.2020

В матче ветеранского чемпионата Уругвая по баскетболу между "Вэлкам" и "Галактикос" случился неприятный инцидент, когда игрок первой команды Пабло Фалуотико напал на судью Марио Аньоргу.

В одном из моментов баскетболист совершил проход к кольцу и забросил двухочковый, но рефери зафиксировал фол в нападении. Это вывело из себя Фалуотико, который без промедления ударил Аньоргу по лицу, а затем продолжил избивать его на паркете. На помощь судье пришли другие игроки, которые оттащили своего разгневанного коллегу.

После инцидента за рефери приехала скорая помощь и забрала его в одну из больниц на реабилитацию. Там Аньорге сделали томографию и пришли к выводу, что у него нет серьезных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский матч двух клубов украинской Суперлиги Париматч завершился массовой дракой, в результате которой одному из баскетболистов сломали челюсть.

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