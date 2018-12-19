В баскетбольной Лиге чемпионов состоялось украинское дерби

В матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов состоялось украинское дерби.

Греческий клуб "Промитеас", в составе которого выступает защитник сборной Украины Александр Липовой на выезде победил словенскую "Олимпию", где играет его партнер по сборной Иссуф Санон — 80:76.

Украинские баскетболисты были одними из лучших в составе своих команд. Так, Александр Липовой за 30 минут пребывания на паркете набрал 10 очков, сделал 7 подборов, 1 передачу и перехват. Иссуф Санон вышел со скамейки запасных, провел в игре 20 минут и отметился 12 очками, совершил 3 подбора, 5 передач и 1 перехват.

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Отметим, что греческий "Промитес" одержал уже шестую победу в девяти матчах и занимает в группе второе место, а вот у словенской "Олимпии" — восемь поражений и последнее место.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины по баскетболу Сергей Гладырь провел свой первый матч за французский "Монако" после возвращения в клуб.