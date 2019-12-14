Успех чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 14 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в субботу, 14 декабря, проходят очередные два поединка второго круга регулярного первенства страны.

Действующий чемпион страны - южненский "Химик" - дома обыграл "Запорожье" (92:84), а "Прометей" в гостях играет с БК "Одессой"

Яков Титов первым открыл счет в матче с линии штрафных бросков, после чего он же добавил в корзину хозяев еще два балла. Хозяева паркета открыли счет собственным набранным баллам в конце третьей минуты встречи – был точным Войналович, а в следующей атаке Айзе Уильямс впервые вывел свою команду вперед точным трехочковым. В целом же этот трехочковый стал началом рывке хозяев, которые к концу первой четверти сумели увеличить свое преимущество до 12 баллов.

Во второй четверти доминирование "Химика" в целом, и Салливана в частности – продолжилось. Американец за 10 минут на паркете в первой половине набрал 16 баллов ни разу не промахнувшись: ни с игры (7/7), ни с линии штрафных (2/2). Такая удачная игра форварда вдохновила и всю команду: южненцы попали стартовых 20 минут 6/9 трехочковых и вообще атаковали с игры с очень приличными 67% реализации. Против такого "Химика" в "Запорожье" шансов практически не было – 57:28.

В третьей четверти картина игры на паркете перевернулась на 180 градусов. Запорожцы вышли из раздевалки заряженными на битву и с первых секунд начали сокращать отставание в счете параллельно хорошо работая в защите. Так за 10 минут команде Плеханова удалось отыграть 19 очков разницы!

В заключительном периоде гости сумели еще сократить разницу в счете, а за 2 минуты до конца основного времени и вообще приблизиться на расстояние в 4 балла. Однако, на большее команды гостей сегодня не хватило – 92:84 победа "Химика".

Как сообщал OBOZREVATEL, двумя днями ранее "Химик" дома проиграл "Прометею" из Каменского (84:93), а БК "Запорожье" поражением завершил поездку в Одессу (94:84).

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