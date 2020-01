“Умереть молодым”: знаменитый баскетболист рассказал о странном желании Коби Брайанта

Близкий друг погибшего в катастрофе вертолета Коби Брайанта член Зала славы НБА Трейси Макгрэйди рассказал о желании баскетболиста "Лейкерс" умереть молодым.

"Это сумасшествие, но Коби говорил это, говорил все время. "Я хочу умереть молодым. Я хочу быть увековечен. Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана." Это казалось каким-то безумием. Вчера, когда я узнал новости, я просто не мог поверить в услышанное", – рассказал Макгрэйди в интервью программе The Jump.

"[Kobe Bryant] used to say all the time 'I want to die young'...'I want to be immortalized'...'I want my career to be better than Michael Jordan's' and I used to just think he was so crazy for saying that."

-Tracy McGrady on The Jump pic.twitter.com/hVRXa4RIRV