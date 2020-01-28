“Умереть молодым”: знаменитый баскетболист рассказал о странном желании Коби Брайанта

Близкий друг погибшего в катастрофе вертолета Коби Брайанта член Зала славы НБА Трейси Макгрэйди рассказал о желании баскетболиста "Лейкерс" умереть молодым.
"Это сумасшествие, но Коби говорил это, говорил все время. "Я хочу умереть молодым. Я хочу быть увековечен. Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана." Это казалось каким-то безумием. Вчера, когда я узнал новости, я просто не мог поверить в услышанное", – рассказал Макгрэйди в интервью программе The Jump.
Трейси Макгрэйди и Коби Брайант
New York Post
"[Kobe Bryant] used to say all the time 'I want to die young'...'I want to be immortalized'...'I want my career to be better than Michael Jordan's' and I used to just think he was so crazy for saying that."— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 27, 2020
-Tracy McGrady on The Jump pic.twitter.com/hVRXa4RIRV
Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Британское издание Daily Mail поделилось эксклюзивными подробностями переговоров между пилотом вертолета баскетболиста и авиадиспетчерами.
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