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28 января • обновлено в 11:01
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“Умереть молодым”: знаменитый баскетболист рассказал о странном желании Коби Брайанта

1.4т
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Близкий друг погибшего в катастрофе вертолета Коби Брайанта член Зала славы НБА Трейси Макгрэйди рассказал о желании баскетболиста "Лейкерс" умереть молодым.

"Это сумасшествие, но Коби говорил это, говорил все время. "Я хочу умереть молодым. Я хочу быть увековечен. Я хочу, чтобы моя карьера была лучше, чем у Майкла Джордана." Это казалось каким-то безумием. Вчера, когда я узнал новости, я просто не мог поверить в услышанное", – рассказал Макгрэйди в интервью программе The Jump.

Трейси Макгрэйди и Коби Брайант

Трейси Макгрэйди и Коби Брайант

New York Post

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

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Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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