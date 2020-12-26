Умер восьмикратный чемпион НБА

Знаменитый американский баскетболист и тренер Кей Си Джонс скончался на 89-м году жизни, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс". Причины его смерти не уточняются.

Джонс начинал карьеру в клубе университета Сан-Франциско. Вместе с Биллом Расселом приводил "Донс" в двух турнирах NCAA в 1955 и 1956 годах к чемпионскому титулу. Джонс также играл с Биллом Расселом в олимпийской команде США, которая в 1956 году выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия).

Кей Си Джонс умер в 88 лет Twitter "Бостон Селтикс"

В свое время он был известен как цепкий разыгрывающий защитник. Джонс провел девять сезонов в НБА за "Бостон". В восьми из них (с 1959 по 1966 год) становился чемпионом НБА. В истории НБА только его товарищи по команде Билл Рассел (11 раз) и Сэм Джонс (10 раз) выигрывали больше чемпионских титулов за свою игровую карьеру. После поражения "Селтикс" от "Филадельфии-76", в плей-офф 1967 года, Джонс закончил свою игровую карьеру.

В 1989 году Кей Си Джонс был включен в баскетбольный Зал славы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый украинский борец и тренер Иван Богдан скончался на 93-м году жизни.