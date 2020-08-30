Умер легендарный игрок НБА

Максим Иншаков Баскетбол 14:47, 30.08.2020 Обновлено: 15:02, 30.08.2020

Экс-игрок американского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд Трэйл Блэйзерс" Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни, сообщила пресс-служба команды. Причина смерти пока не уточняется.

Значительную часть карьеры покойный выступал за "Портленд", с которым дважды доходил до финала плей-офф НБА. Кроме того, он защищал цвета "Финикса", "Детройта", "Голден Стэйт", "Нью-Джерси". Всего Робинсон провёл в НБА 19 сезонов.

Умер Клиффорд Робинсон.
Instagram "Портленд Трэйл Блэйзерс"

В регулярном чемпионате НБА Робинсон 1380 раз выходил на паркет, набирал в среднем 14,2 очка. В плей-офф — 141 игра (в среднем 10,3 очка). В 1994 году его пригласили принять участие в Матче звёзд НБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, личный тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался в Абакане в возрасте 55 лет от последствий коронавирусной инфекции.

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