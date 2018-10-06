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Украинцы за полтайма добыли третью победу на КМ U-23 по баскетболу 3х3

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Молодежная сборная Украины одержала впечатляющую победу в третьем матче Кубка мира по баскетболу 3х3, который в эти дни проходит в китайском Сиани. Команда Сергея Алферова в удивительной игре переиграла представителей Чехии - 22:15.

Невероятно, но для победы "желто-синим" в составе Никиты Руслова, Юрия Кондракова, Евгения Балабана и Виталия Зотова хватило всего лишь половины отведенного времени.

Новости
Сборная Украины - команда дня на КМ U-23 по баскетболу 3х3
Украинцы за полтайма добыли третью победу на КМ U-23 по баскетболу 3х3

Наши просто забомбардировали корзину соперников дальними бросками. В результате уже через три минуты после начала матча счет был 16:9 в пользу украинцев. Довести игру до уверенной победы "желто-синим труда не составило.

Сборная Украины продолжает уверенно возглавлять группу. Следующую встречу наши соотечественники проведут 6 октября в 12:00 с японцами.

Украинцы за полтайма добыли третью победу на КМ U-23 по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины вышла в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3х3 среди молодежных команд.

Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.

Тема
Баскетбол 3х3
Место
КитайСиань
Объект
молодежная сборная Украины по баскетболу
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