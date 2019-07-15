Украинцы вышли в плей-офф Евробаскета U-20, выдав драму с хозяевами

Мужская сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскета U-20, драматично уступив в заключительном матче группового турнира хозяевам израильтянам – 74:93.
Команда Валерия Плеханова считалась явным аутсайдером противостояния, но выдала очередной шикарный матч. Соперники предложили друг другу интенсивный и быстрый баскетбол. При этом сборная Израиля избрала тактику высокого прессинга.
Avdija just learned why @grytsak_andriy is the top shot blocker of the #FIBAU20Europe tournament. ⛔🙅♂️— FIBA (@FIBA) 15 июля 2019 г.
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Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украинцы шикарно начали поединок, выиграв стартовую четверть с разницей +12. В составе "желто-синих" выделялся атакующий защитник Иссуф Санон, который отметился рядом ассистов.
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Хозяевам удалось во второй 10-минутке существенно сократить отставание в счете, а после большого перерыва команды засыпали корзины друг друга точными трехочковыми. Израилю удалось уйти в пятиочковый отрыв, однако наши благодаря своевременному тайм-ауту очень скоро настигли оппонента.
CTRL+C ➡ CTRL+V #FIBAU20Europe pic.twitter.com/m4IyaY6Up5— FIBA (@FIBA) 15 июля 2019 г.
На решающую четверть команды вышли при счете 61:66 в пользу Израиля. На площадке начались настоящие качели, однако в середине 10-минутки "желто-синие" пропустили рывок 3:11, который и стал решающим в матче.
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украина – Израиль
ФИБА
Украина U-20 – Израиль U-20 – 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27)
Украина: Санон (11 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Козак (18 + 5 потерь), Михеев (2 + 3 подбора), Войналович (22 + 5 подборов), Грицак (7 + 11 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Головчик (12 + 4 потери), Бондаренко, Мельник (2), Титов, Лукьян, Коваль.
Израиль: Мадар (12 + 9 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Кравиц (18), Авиви (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Авдия (21 + 10 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Порат (1) – старт; Албер, Амир (2), Адам (12 + 8 подборов), Сусс (6 + 3 перехвата), Ханохи, Малка (6).
Таким образом, украинцы с четвертого места вышли в 1/8 финала Евробаскета U-20, где сыграет с победителем группы А Францией. Игра пройдет в среду, 17 июля, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не смогла получить право на организацию женского Евробаскета 2021 года.
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