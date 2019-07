Украинцы вышли в плей-офф Евробаскета U-20, выдав драму с хозяевами

Мужская сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскета U-20, драматично уступив в заключительном матче группового турнира хозяевам израильтянам – 74:93.

Команда Валерия Плеханова считалась явным аутсайдером противостояния, но выдала очередной шикарный матч. Соперники предложили друг другу интенсивный и быстрый баскетбол. При этом сборная Израиля избрала тактику высокого прессинга.

