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6 октября • обновлено в 12:09
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Украинцы вышли в полуфинал ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

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Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уверенно вышла в полуфинал чемпионата мира U-23, который в эти дни проходит в Китае.

Команда Тимура Арабаджи, цвета которой на турнире защищают Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Иван Ткаченко и Никита Руслов, в 1/4 финала обыграла команду Аргентины - 18:14.

Украинцы с первых секунд завладели преимуществом и сохраняли его до финальной сирены. Американцы ничего не могли поделать с кинжальными проходами и точными бросками. К середине игры счет был 10:4 в пользу "сине-желтых". В концовке украинские баскетболисты также не оставили никаких шансов сопернику.

В 1/2 финала Украины сыграет против Нидерландов. Начало 6 октября в 12:45 по киевскому времени.

Украинцы вышли в полуфинал ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

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Наши ребята начали выступления в групповом этапе с классного матча с бразильцами, в котором нанесли южноамериканцам первое поражение на турнире. Имея в активе 100%-показатель побед в заключительной игре с Италией "желто-синим" нужно было набрать не менее 13 очков.

С этой задачей наши ребята справились на 5 баллов. При этом игра с итальянцами стала очень интересной и результативной. Более того, поражение всего в три балла позволило нашим ребятам финишировать первыми в группе.

Украинцы вышли в полуфинал ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины U-23 завершила групповой турнир чемпионата мира, который проходит в Китае.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
Китай
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да насрать.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Драго Кувалда, Насри себе в картуз.
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