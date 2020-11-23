Украинцы провели последнюю тренировку перед вылетом на матчи отбора Евробаскета-2022. Видео
Мужская сборная Украины по баскетболу 28 и 30 ноября проведет очередные матчи отбора на чемпионат Европы 2022 года со Словенией и Австрией соответственно.
Команда Айнарса Багатскиса сыграет эти матчи в так называемом пузыре, который Международная федерация организовывает в Любляне.
Накануне вылета в столицу Словении наши ребята провели тренировку. Во время занятия украинские баскетболисты провели игровые серии и отрабатывали тактические наработки. Отметим, что в тренировке принимали участие все игроки кроме Владимира Геруна, который присоединится к команде уже в Любляне.
Напомним, наставник "желто-синих" вызвал на сборы следующих баскетболистов:
Защитники
Денис Лукашов ("Прометей")
Виталий Зотов ("Химик")
Александр Мишула ("Киев-Баскет)
Анатолий Шундель ("Днепр)
Иссуф Санон ("Днепр)
Александр Липовый ("Прометей")
Форварды
Артем Ковалев ("Киев-Баскет", Украина)
Александр Беликов ("Прометей")
Станислав Тимофеенко ("Днепр")
Вячеслав Бобров ("Днепр")
Владимир Герун ("Уникаха", "Испания")
Сергей Павлов ("Киев-Баскет")
Центровые
Вячеслав Кравцов ("Днепр")
Вячеслав Петров ("Прометей")
Как сообщал OBOZREVATEL, назван транслятор матчей сборной Украины со Словенией и Австрией в отборе на Евробаскет-2022.