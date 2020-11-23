Украинцы провели последнюю тренировку перед вылетом на матчи отбора Евробаскета-2022. Видео

Мужская сборная Украины по баскетболу 28 и 30 ноября проведет очередные матчи отбора на чемпионат Европы 2022 года со Словенией и Австрией соответственно.

Команда Айнарса Багатскиса сыграет эти матчи в так называемом пузыре, который Международная федерация организовывает в Любляне.

Накануне вылета в столицу Словении наши ребята провели тренировку. Во время занятия украинские баскетболисты провели игровые серии и отрабатывали тактические наработки. Отметим, что в тренировке принимали участие все игроки кроме Владимира Геруна, который присоединится к команде уже в Любляне.

Напомним, наставник "желто-синих" вызвал на сборы следующих баскетболистов:

Защитники

Денис Лукашов ("Прометей")

Виталий Зотов ("Химик")

Александр Мишула ("Киев-Баскет)

Анатолий Шундель ("Днепр)

Иссуф Санон ("Днепр)

Александр Липовый ("Прометей")

Форварды

Артем Ковалев ("Киев-Баскет", Украина)

Александр Беликов ("Прометей")

Станислав Тимофеенко ("Днепр")

Вячеслав Бобров ("Днепр")

Владимир Герун ("Уникаха", "Испания")

Сергей Павлов ("Киев-Баскет")

Центровые

Вячеслав Кравцов ("Днепр")

Вячеслав Петров ("Прометей")

Как сообщал OBOZREVATEL, назван транслятор матчей сборной Украины со Словенией и Австрией в отборе на Евробаскет-2022.